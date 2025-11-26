美しい景観だけでなく、洪水を防ぐ機能など、私たちの暮らしに繋がる様々な働きを持つ日本の原風景「棚田」ですが、その中でも、優れた棚田は農林水産省が、『つなぐ棚田遺産』に認定しています。そこに注目し始まった地域ぐるみの特別な体験を取材しました。

【写真を見る】棚田遺産の数“全国2位”の熊本で『棚田でキャンプ』解禁 手土産はコメ！稲刈り後の期間限定イベント

「棚田遺産」の数は全国2位

「11市町村17地区」これは、熊本県にある棚田遺産の数です。新潟県に次いで2番目の多さです。

熊本県内で『棚田遺産』の選定数トップは美里町で、4地区です。

美里町 農業政策課 吉田泰秀さん「生産条件が不利な棚田地域においても、美里町は代々、営農や維持管理を継続していて、美しい棚田が今も多く残っている」

緑川沿いの丘陵地に広がる、『下福良の棚田』と、支流を挟んだ対岸の『夏水の棚田』。江戸時代に開墾された水田が連なります。

『小崎の棚田群』は室町時代に築かれ始めたという石垣が特徴的です。

そして、秋に見られる畦道の赤いヒガンバナと、稲穂のコントラストが美しい『白石野の棚田』です。

「棚田が緩やかな地形にずっと広がっている景色が白石野の魅力」

こう話すのは、熊本県美里町で中山間地の農業振興を担当してる吉田泰秀さんです。町の棚田をさらに知ってもらおうと、2024年、ある取り組みを始めました。

美里町農業政策課 吉田泰秀さん「美里棚田キャンプです。純粋にキャンプがブームということで」

なんと、“棚田遺産” でキャンプ！

12月中旬まで週末限定で、2つの地区の棚田をキャンプ場に開放しています。

※料金は1人1組3500円（※1人増えるごとに500円追加）

さらに、このキャンプでは、棚田でとれたコメが1組2kg無料で提供されます。

実際にリポーターが体験してみることに。選んだのは、白石野の棚田です。

まずは、地域の目印である白石野公民館の前で受付。白石野地区の農家で棚田所有者の1人、長木さんが出迎えてくれました。

キャンプ場のある棚田へ向かう前に、棚田には水道やトイレがないため、近くにある地域共有の資源を長木さんに案内してもらいます。

長木さん「地下80mからかな、水が出ている。以前、そばに学校があって、そのためにひいた飲料用の水です」

リポーター「やわらかい、気持ちがいいです」

使える資源を確認したら、いよいよキャンプ場へ。受付をした公民館から、車でわずか1分です。

長木さん「ここがキャンプ場として開放しているところです。車で入って…」

リポーター「え！入っていいんですか！うわ！景色がいい」※長木さんの田んぼは車両OK

静かな里山の風景が眼下に広がります。

長木さん「テント分の稲株を切っているが、別のところがよければ、そこを刈ります」

リポーター「人に合わせてカットしてくださるのですか」

田んぼをキャンプ場として解放する裏には、長木さんの棚田への思いがありました。

長木さん「荒らす（放棄する）のはしたくない。田んぼが1枚でも整備されていないと景観も悪いし、他の田んぼにも害を及ぼすので、みんなで作ろうと稲作をやっている。農繁期は賑わいますよ」

そういって、長木さんは白石野の棚田米をプレゼントしてくれました。

長木さん「白石野の土は砂地っぽくて、コメの量は取れなくても、味はいい」

では早速、キャンプベースを作り、頂いた棚田米を食べる準備に取り掛かります。

主催者である吉田さんにキャンプ場のルールを教えてもらいながら、実践です。

美里町 吉田さん「火は使っていいのですが、稲わらがあるため、燃え移って広がると危ないので直火だけは禁止です」

火の扱いとごみの持ち帰りが重要な注意事項！あとは気ままに、楽しむだけです。

リポーター「お米のいい香り～。んー！粘り気が結構あるんですね、一粒一粒のうまみの凝縮がすごい。美味しい！満足感がすごいですね。棚田キャンプって遠い存在だったんですけど、1歩踏み出すことで、こんな楽しみがあったのかと感動しています」

誰もが日本の原風景を感じ、楽しめる、新しい週末の選択肢、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。