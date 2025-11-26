黄砂 27日から28日にかけて飛来か 西日本から東日本まで飛来の可能性

気象庁によると、27日から28日にかけて、西日本の広い範囲で黄砂が予想されています。場所によっては視界が悪くなり、交通へ影響が出るおそれがあるため注意が必要です。

画像で掲載しているでは、28日には関東や東北など東日本でも黄砂が予想されています。

西日本各地で視程10キロメートル未満になるおそれ

気象庁によると、27日から28日にかけて西日本の広い範囲で黄砂が予想されており、水平方向で見通せる距離である「視程」が10キロメートル未満となる見込みです。

屋外では、ところにより黄砂が付着するなどの影響が考えられます。また、視程が5キロメートル未満まで低下した場合は、交通への障害が発生するおそれがあるため、車の運転などには十分な注意が必要です。

九州北部地方

26日12時現在、華北付近で黄砂が観測されており、九州北部地方では27日昼過ぎから28日にかけて黄砂が飛来する見込みです。視程は10キロメートル未満となり、所によっては5キロメートル未満となった場合、交通への障害が発生するおそれがあります。

九州南部・奄美地方

27日夜から28日にかけて黄砂が予想され、視程が10キロメートル未満となるでしょう。

中国地方

27日夕方から28日にかけて広い範囲で黄砂が予想されます。視程は10キロメートル未満となり、所によっては5キロメートル未満となるでしょう。

四国地方

27日夕方から28日にかけて黄砂が予想され、視程が10キロメートル未満となる見込みです。

関東、近畿、東海でも黄砂か

では、気象庁が黄砂に関する情報を発表しているエリア以外でも、黄砂が予想されています。

では、28日に近畿、東海、関東、北陸、東北でも黄砂が予想されています。

そもそも黄砂とは？ 発生源から日本への道のり

気象庁によると、黄砂現象とは、東アジアの砂漠域（ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠など）から、強風によって多量の砂やちりが上空に吹き上げられ、風に乗って運ばれながら降下する現象です。

舞い上がった砂の粒子のうち、比較的大きなものは重力ですぐに落下しますが、直径が数マイクロメートル以下の小さな粒子は上空の風によって遠くまで運ばれます。

この粒子が偏西風に乗ることで、日本まで飛来します。時には太平洋を横断し、北米やグリーンランドで観測されたという報告もあります。

自然現象だけではない？ 環境問題としての黄砂

環境省によると、発生源地域周辺では農業生産や生活環境に重大な被害を与えるだけでなく、大気中に浮遊する黄砂の粒子が、雲の発生や雨の降り方にも影響を与え、地球全体の気候に影響を及ぼす可能性が指摘されています。

日本に飛来する黄砂の粒子は、石英や長石、雲母といった鉱物が多く含まれていますが、分析すると、風に乗って飛来する過程で、大気汚染物質（アンモニウムイオン、硫酸イオンなど）を取り込んでいる可能性も示唆されています。

黄砂の飛来については、気象庁から発表される最新の気象情報に注意してください。しています。

