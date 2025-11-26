【巨人】松本剛と契約合意 ９４年落合博満から始まり球団３０人目のＦＡ補強
巨人は２６日、日本ハムから国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した松本剛外野手（３２）と契約合意したと正式発表した。
２２年に打率３割４分７厘で首位打者を獲得。２２、２４年に２０盗塁以上を記録し、守備力も高い。コンディションや若手の台頭もあり、今季は６６試合で打率１割８分８厘に終わったが、体調が万全に整えば、走攻守で貴重な戦力になると判断。巨人は外野手が課題で、若手も未知数な部分があり、補強ポイントに合致した。
球団のＦＡ補強は昨年のソフトバンク・甲斐に続き２年連続３０人目。巨人のＦＡ補強は以下の通り（カッコは移籍１年目シーズンの年と旧所属球団）。
▽落合博満内野手（９４年・中日）
▽川口和久投手（９５年・広島）
▽広沢克己内野手（９５年・ヤクルト）
▽河野博文投手（９６年・日本ハム）
▽清原和博内野手（９７年・西武）
▽工藤公康投手（００年・ダイエー）
▽江藤智内野手（００年・広島）
▽前田幸長投手（０２年・中日）
▽野口茂樹投手（０６年・中日）
▽豊田清投手（０６年・西武）
▽小笠原道大（０７年・日本ハム）
▽門倉健投手（０７年・横浜）
▽藤井秀悟投手（１０年・日本ハム）
▽村田修一内野手（１２年・横浜）
▽杉内俊哉投手（１２年・ソフトバンク）
▽大竹寛投手（１４年・広島）
▽片岡治大内野手（１４年・西武）
▽相川亮二捕手（１５年・ヤクルト）
▽金城龍彦外野手（１５年・ＤｅＮＡ）
▽脇谷亮太内野手（１６年・西武）
▽森福允彦投手（１７年・ソフトバンク）
▽山口俊投手（１７年・ＤｅＮＡ）
▽陽岱鋼外野手（１７年・日本ハム）
▽野上亮磨投手（１８年・西武）
▽炭谷銀仁朗捕手（１９年・西武）
▽丸佳浩外野手（１９年・広島）
▽梶谷隆幸外野手（２１年・ＤｅＮＡ）
▽井納翔一投手（２１年・ＤｅＮＡ）
▽甲斐拓也捕手（２５年・ソフトバンク）
▽松本剛外野手（２６年・日本ハム）