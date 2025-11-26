巨人は２６日、日本ハムから国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した松本剛外野手（３２）と契約合意したと正式発表した。

２２年に打率３割４分７厘で首位打者を獲得。２２、２４年に２０盗塁以上を記録し、守備力も高い。コンディションや若手の台頭もあり、今季は６６試合で打率１割８分８厘に終わったが、体調が万全に整えば、走攻守で貴重な戦力になると判断。巨人は外野手が課題で、若手も未知数な部分があり、補強ポイントに合致した。

球団のＦＡ補強は昨年のソフトバンク・甲斐に続き２年連続３０人目。巨人のＦＡ補強は以下の通り（カッコは移籍１年目シーズンの年と旧所属球団）。

▽落合博満内野手（９４年・中日）

▽川口和久投手（９５年・広島）

▽広沢克己内野手（９５年・ヤクルト）

▽河野博文投手（９６年・日本ハム）

▽清原和博内野手（９７年・西武）

▽工藤公康投手（００年・ダイエー）

▽江藤智内野手（００年・広島）

▽前田幸長投手（０２年・中日）

▽野口茂樹投手（０６年・中日）

▽豊田清投手（０６年・西武）

▽小笠原道大（０７年・日本ハム）

▽門倉健投手（０７年・横浜）

▽藤井秀悟投手（１０年・日本ハム）

▽村田修一内野手（１２年・横浜）

▽杉内俊哉投手（１２年・ソフトバンク）

▽大竹寛投手（１４年・広島）

▽片岡治大内野手（１４年・西武）

▽相川亮二捕手（１５年・ヤクルト）

▽金城龍彦外野手（１５年・ＤｅＮＡ）

▽脇谷亮太内野手（１６年・西武）

▽森福允彦投手（１７年・ソフトバンク）

▽山口俊投手（１７年・ＤｅＮＡ）

▽陽岱鋼外野手（１７年・日本ハム）

▽野上亮磨投手（１８年・西武）

▽炭谷銀仁朗捕手（１９年・西武）

▽丸佳浩外野手（１９年・広島）

▽梶谷隆幸外野手（２１年・ＤｅＮＡ）

▽井納翔一投手（２１年・ＤｅＮＡ）

▽甲斐拓也捕手（２５年・ソフトバンク）

▽松本剛外野手（２６年・日本ハム）