Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¡È°åÎÅÈñÉÔÊ§¤¤¡ÉÂÐºö¤Î¸·³Ê²½¤òµÄÏÀ¡¡¼«Ì±¡¦³°¹ñ¿ÍÀ¯ºöËÜÉô
26Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ö³°¹ñ¿ÍÀ¯ºöËÜÉô¡×¤Ï³°¹ñ¿ÍÀ©ÅÙ¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤Î½é²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Î´Î¤¤¤êÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¡¢ÁíºÛÄ¾³í¤ÎÁÈ¿¥¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ö³°¹ñ¿ÍÀ¯ºöËÜÉô¡×¤Ë¤Ï¡¢¡À©ÅÙ¤ÎÅ¬Àµ²½¢ÅÚÃÏµ¬À©£½ÐÆþ¹ñ¡¦ºßÎ±´ÉÍý¤Î3¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
26Æü³«¤«¤ì¤¿À©ÅÙ¤ÎÅ¬Àµ²½¤ò¤á¤°¤ë²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¡Ö°åÎÅÈñ¤ÎÉÔÊ§¤¤¡×¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¸·³Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤Ç20Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÉÔÊ§¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤Ë¾ðÊó¶¦Í¤µ¤ì¡¢¼¡¤ËÆþ¹ñ¤¹¤ëºÝ¤Î¿³ºº¤¬¸·³Ê²½¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤«¤é¸½¹Ô¤Î¡Ö20Ëü±ß¡×°Ê¾å¤«¤é2026Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡Ö1Ëü±ß¡×°Ê¾å¤ÎÉÔÊ§¤¤¤Ë°ú¤²¼¤²¡¢¸·³Ê²½¤¹¤ëÊý¸þÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡Ö2027Ç¯ÅÙ¤«¤éÂÐ¾Ý¤òÃæÄ¹´üºßÎ±¼Ô¤Ë¤â³ÈÂç¤·¡¢ÉÔÊ§¤¤¾ðÊó¤òÆþ¹ñ¿³ºº¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ºßÎ±¿³ºº¤Ç¤â³èÍÑ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤â¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿·Æ£ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¬¿Ê¤à¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿Ë¡Î§¤äÀ©ÅÙ¤Ë¥á¥¹¤¤¤ì¤Ê¤¬¤é»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¤âËÜÉô¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤ËÄó¸À¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£