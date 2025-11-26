B2¼¯»ùÅç¤Î¥¢¥¦¥À¤ÏÂà¾ì¤âÄ¨È³¤Ê¤·¡Äµ¬Î§°Ñ°÷²ñ¤Ç¿³µÄ¤Î·ë²Ì¡ÖËÜÍèÅö³ºÈ½Äê¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¦¥ë¡×
¡¡B¥êー¥°¤Ï11·î26Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B2¥êー¥°ÀïÂè9Àá¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¦¥À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¨È³¤ò²Ê¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥À¤Ï23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹Àï¤ÎÂè3¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê3Ê¬27ÉÃ¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁè¤¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ù»³Íµ²ð¤ÈÏÓ¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢¥¹¥íー¥¤¥ó¤ØÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¿ù»³¤¬Å¾ÅÝ¡£¥¢¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¥é¥¤¥¯¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÀë¤»¤é¤ì¤¿¥¢¥¦¥À¤Ï¿³È½¤Ë¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤Ç¹³µÄ¤·¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤âÀë¤»¤é¤ìÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡B¥êー¥°¤Ç¤Ï¼º³Ê¡¦Âà¾ì¤òÀë¤»¤é¤ì¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¨È³µ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤µ¬Î§°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¨È³¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¥¢¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¥é¥¤¥¯¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¸«²ò¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Ä¨È³¤Ï²Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£B¥êー¥°¤Ë¤è¤ëÀâÌÀ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÖËÜ·ï¤Ïµ¬Î§°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¿³µÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼º³Ê¡¦Âà¾ì¤Ë»ê¤ëÈ½Äê¤Ë´Ø¤·¡¢JBA¿³È½¥°¥ëー¥×Ã´Åö¤ÎFIBA RULES¤Ë´ð¤Å¤¯¸¡¾Ú·ë²Ì¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¥é¥¤¥¯¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò»î¹çÃæ¤Î¿³È½°÷¤ÎÈ½Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥¨¥¯¥»¥·¥Ö¥Ïー¥É¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÍèÅö³ºÈ½Äê¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«²ò¤Ë¤è¤ê¡¢ Ä¨È³µ¬ÄøÂè5¾òÂè1¹àÂè2¹æ¤ËÄê¤á¤ëÄ¨È³¤Ï²Ê¤µ¤ì¤ëÁ°Äó»ö¼Â¤ò·ç¤¯¤â¤Î¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×
¡¡¤¿¤À¡¢Åö³ºÈ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÏ¿¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÄ¨È³¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï¼¯»ùÅç¤¬Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì94－113¤ÇÇÔÀï¡£¥Ûー¥à¤ÇÄË¤¤2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
