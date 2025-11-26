テレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」が２５日に放送された。

若槻千夏がＭＣを務める心理テストバラエティー。この日は、タレント・指原莉乃がゲスト出演した。

指原は「考えごとをしたいのにタクシーの運転手がめちゃくちゃ話しかけてきます。あなたはどうする？」との心理テストが出題されると「我慢して話す」と回答。

つづけて「とにかく、しゃべっちゃう。どんな状況でも。（運転手が）『今日はパレードやってるんで混んでますね？』。『あ、そうなんですか？何のパレードなんだろう？』とか」と話した。

指原は、この心理テストからＳＮＳの炎上パターンが分かると発表されると「恥ずかしい！」と赤面しながらも納得。若槻が「八方美人で態度変わりすぎ炎上」と伝えると、指原は「うわ！めっちゃこれです。本当にそう！誰も傷つけたくないんですよ？意外と」と話した。

つづけて、指原が「もう、あんまりね…。大きいテレビ（番組）に出ないようにしてる。（炎上が）怖いから。（世間から）注目されてるようないい番組とかの…」と打ち明けると、若槻は「どういうことだよ！この番組は。どういう意味だよ！」と突っ込んで笑わせていた。