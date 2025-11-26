元サッカー日本代表でＪ１ファジアーノ岡山のＣＢ立田悠悟（２７）が、自身のインスタグラムで女優・松宮なつ（３４）との結婚を発表した。

１９１センチの長身ＤＦ・立田はＪリーグでは清水、柏を経て、今季は岡山でプレー。リーグ戦は２６試合で先発した。１９年には日本代表に初選出。コパ・アメリカ第２戦のウルグアイ戦で途中出場し、代表デビューを果たした。

松宮はドラマ「３Ｂの恋人」、映画「１０年目の告白」、舞台「エーテルコード」などに出演。２３年「イオンカード」などＣＭにも多数出演経験がある。

▽立田のコメントは以下。

「いつも応援してくださる皆様へ。

この度、俳優・作家の松宮なつさんと結婚する運びとなりました。とても多才で人として尊敬でき、可愛らしく、自分のことの様に僕の事を考えてくれる優しい心の持ち主である人が妻になってくれた事、今後共に歩んでいける事をとても幸せに感じております。

僕自身まだまだ未熟ではありますが、家族、チームを守れる漢になります！今後とも立田悠悟、松宮なつの事を温かく応援して頂けたら嬉しいです！」