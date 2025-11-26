¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤éÍèÆü¤·µ¢²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥á¥¤¥è¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ø¡Ö»ý¤Æ¤ë¤â¤ÎÁ´¤Æ¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×
¡¡11·î19Æü¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIBA¥é¥ó¥¥ó¥°22°Ì¡Ë¤¬¡ØFIBA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½ÁªWindow1¡Ù¤Ë¸þ¤±¤¿Ä¾Á°¹ç½É¤ò¸ø³«¡£¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥á¥¤¥è¥Ë¥Ã¥¯¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î8·î¤Ëµ¢²½Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤È¤·¤Æ¾·½¸¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¤ËÆüËÜ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î¡ËÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Î»þ¤Ï¥³¥í¥Ê¤Ç¥·ー¥º¥óÃæÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤Î»þ¤Ï¡Ê¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ê¡Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËËÜÅö¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤³¤«¤é¹Åç¤ÇÄ¹¤¤¤³¤È¥×¥ìー¤·¤Æ¡¢º£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂåÉ½¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤Ç¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´¶³´¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºßÀÒ5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¹Åç¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¡Ê¥Áー¥à¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤Ë¡Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¼«¿È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥Ú¥¤¥ó¥È¤Î¤È¤³¤í¤â¼é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥¨¥Ê¥¸ー¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¤¿¤é¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤ÆÆüËÜ¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤ËÁ´¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ê¸²½¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤ÊÎéµ·Àµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£¤¢¤È¤Ï¿©¤ÙÊª¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ê¸¶ç¤ÎÉÕ¤±½ê¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¹¥¤¤ÊÆüËÜ¿©¤Ï¡Ö¼÷»Ê¡¢¥éー¥á¥ó¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡×¤¬¥È¥Ã¥×3¤À¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¥Áー¥à¤Ê¤Î¤Ç¡£¤³¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç2¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±Âç»ö¤«¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ë¤â¤ÎÁ´¤Æ¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò°¦¤¹¤ë28ºÐ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤¬º£¸åÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
