上沼恵美子、離婚を踏みとどまらせた黒柳徹子の“脱力系アドバイス”「徹子さんがおっしゃると妙に説得力が」

11月24日（月）に放送された『徹子の部屋』には、今年古希を迎えた上沼恵美子が出演し、現在の夫婦関係について赤裸々に語った。

【映像】上沼恵美子、夫とのリアルな関係を語る「嫌いじゃない。いることが普通」円満別居の真相

姉妹漫才で一世を風靡した後、22歳で最愛の人と結婚した上沼。当初は夫が死んだ時を想像し、「私がこの人をお葬式で送らないといけない…」と枕を涙で濡らしたそう。

しかし、約50年の月日が流れ、現在夫とは円満別居中だ。「あんなに好きだったのに、どういうことでしょう、人間って。50年で全部細胞が入れ替わりますね」と嘆いた。

「イヤになったのが結婚して20年目くらい」「いいとこなんか全部消滅しますね」と笑いながら明かしつつ、「でも嫌いじゃないです。いることが普通なんですよ」と、現在の夫婦関係を説明する。

ここで上沼は、過去の『徹子の部屋』でのトークを振り返り、「徹子さんなんですよ。『離婚しないほうがいい』っておっしゃったのは」と明かした。

当時、離婚を本気で考えていた上沼は、弁護士を交えて話を進めていたとのこと。

「すごい悩みの渦中の時に徹子さんに聞いていただいた。そしたら徹子さんが『もういいんじゃない？ 離婚しなくても。仕事？ やめなくていいんじゃない』って同じ調子でおっしゃったんですよ」

「親身ではない、逆のような言い方なんですが、徹子さんがおっしゃると妙に説得力があって」と振り返った上沼。黒柳の言葉に影響されて離婚を踏みとどまったようだ。

さらに、黒柳から仕事についても「やっとけばいいんじゃない」とアドバイスをもらったそうで、「『徹子の部屋』の後が『おしゃべりクッキング』。27年やらせていただいて、それも終わったんですって言ったら『いいんじゃない』っておっしゃいました」と回想した。

上沼は「びっくりしたんです。すごいなぁ。やっぱり力はここかと思いましたね。サラッサラッと綺麗に跳ね除けてくださる」と、黒柳の“脱力系アドバイス”に心を打たれた様子。

あらためて黒柳が「旦那さんとは今どうなってるんですか？」と尋ねると、「今別居して8年半。彼は旅行に行ったりゴルフに行ったりしてますけど、いい感じです。日曜日にだけ帰って来るんです」と充実した表情で語った。

以前は夫のために食事を手作りしていたが、今は2人で外食に行っているという。「いいじゃない。一緒に行く人がいて」という黒柳の言葉に、上沼は「そうですね」と笑顔を見せていた。