ウィザーズが連敗脱出でNBAカップ初勝利…ベテランのマッカラムが46得点の大暴れ

11月26日（現地時間25日、日付は以下同）。ワシントン・ウィザーズは、ホームのキャピタルワン・アリーナでアトランタ・ホークス相手に第1クォーターだけで45得点の猛攻を見せ、前半を終えて77－55と圧倒した。

その後も得点を量産したウィザーズは、最終スコア132－113でホークスに快勝。開幕2戦目の10月25日にダラス・マーベリックスを下して今シーズン初勝利を手にしていたウィザーズは、同27日のシャーロット・ホーネッツ戦から泥沼の14連敗に陥っていたが、ホークス戦で約1カ月ぶりの白星を飾った。

この日のウィザーズは、キャリア13年目のCJ・マッカラムが大暴れ。13投中10本の3ポイントシュートを決め切り、ゲームハイの46得点に5リバウンド4アシストをマーク。

さらにアレックス・サーが27得点11リバウンド2スティール2ブロック、コーリー・キスパートが19得点3スティール、クリス・ミドルトンが10得点7リバウンド12アシスト、バブ・キャリントンが10得点6アシストと続き、今シーズン2勝目（2勝15敗）に貢献。

また、この日は「エミレーツNBAカップ2025」（旧インシーズン・トーナメント）のグループプレーで、イースタン・カンファレンスのグループAにいるウィザーズは、1勝2敗の得失点差－44で3位になった。今シーズンで3度目の開催となったNBAカップで、過去2大会連続のグループプレー全敗に終わっていたウィザーズにとって、この日はNBAカップ初勝利でもあった。

