¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¤Ç½÷Í¥¤Î°í¾ë¤¢¤º¤µ(43)¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯¸µÀ±ÁÈ¤ÎÈÞºé¤»¤¢¤é¤ÈÊ¼¸Ë¸©¤Î¾ëºê¥Þ¥ê¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°í¾ë¤Ï¡Ö¾ëºê¥Þ¥ê¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢¤»¤¢¤é¤µ¤ó¤Ë¶öÁ³¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤µ¤«¤¹¤®¤Æ¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¡©¤³¤³¾ëºê¤ä¤Ç¡Ä±³¤Ç¤·¤ç¡ª¡Ù¤ÈÂçÁû¤®¡¡¤º¤Ã¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤È¤â¤Ë3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Î8¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÇ¯»Ò¤Ç¡¢²¼¤¬ÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦Æ±¤¸¶¶ø¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¡¡¤Þ¤¿¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÞºé¤â¡Ö¾ëºê¥Þ¥ê¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç´ñÀ×¤ÎÁø¶ø¡×¤È¤·¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó²¿¤«À¨¤¤¥ª¡¼¥éÊü¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡¼¤Ã¤Æ¸«¤¿¤é¡¢¤·¡¼¤é¤ó¤À¤Ã¤¿¡¡¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ¨¤¤³ÎÎ¨¡¡¤ª¤«¤²¤ÇÁÐ»Ò¤È¾å¤Î»Ò¤Á¤ã¤óÀªÂ·¤¤¤Î¥ì¥¢¤Ê¼Ì¿¿»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¥Þ¥ê¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¤â¸½Ìò¤È¤«¤ï¤é¤º¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤·¡¼¤é¤óºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤»¤¢¤é¤Á¤ã¤ó¤â¤·¡¼¤é¤ó¤âåºÎï¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Þ¥Þ¤¹¤®¤Æ¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Á¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¤ªÆó¿Í¤È¤âÁÐ»Ò°é¤Æ¤ë¤ÎÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¿Í¥Þ¥Þ¤Î¥Ú¥¢¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤Þ¤Ç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°í¾ë¤Ï17Ç¯12·î¤ËÊõÄÍ¤òÂàÃÄ¡£20Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢23Ç¯1·î¤ËÄ¹ÃË¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¡£24Ç¯6·î¤Ë¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÈÞºé¤Ï11Ç¯7·î¤Ë·î¤ËÊõÄÍ¤òÂàÃÄ¡£18Ç¯1·î¤ËÄ¹½÷¡¢19Ç¯12·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£