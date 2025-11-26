ÎÞ¤ÎÂàÃÄ¤«¤é£´Ç¯¡Ä¥á¥Ã¥·¤Î¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦ÅÅ·âË¬Ìä¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ö¥Ð¥ë¥µ¤ÎÃ¯¤È¤âÄ´À°¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡Ã¯¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤¬¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ë¥¹¥â¤¬¥Ó¡¼¥´¤Ç¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¡Íø¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ê¤½¤·¤Æº£¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ë¼«Ê¬¤Î²È¤Ç¡¢¿ÆÌ©¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¤½¤·¤ÆÍâÄ«¡¢Èà¤ÏÄ¹¤¤´Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡ÖºòÌë¡¢»ä¤ÏÎø¤·¤¤¾ì½ê¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¡¢³§¤µ¤ó¤¬»ä¤òÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤Î¹¬¤»¼Ô¤À¤È²¿Àé²ó¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¤À¡£¤¤¤Ä¤«Ìá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ªÊÌ¤ì¤Î°§»¢¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò...¡×
¡¡30Ê¬¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï100Ëü°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥·¤òÃÎ¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÊ¸¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡Ö...¡×¤ÎÉôÊ¬¤À¡£
¡¡¤½¤¦¡¢¥á¥Ã¥·¤Ï2021Ç¯¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£Æ±Ç¯£³·î¤Î²ñÄ¹ÁªµóÃæ¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥é¥Ý¥ë¥¿¤Ïµî½¢¤ËÍÉ¤ì¤ë¥á¥Ã¥·¤Î¾õ¶·¤ò¡Ö¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼£±¤Ä¤Ç¡×²ò·è¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£Åö»þ¥á¥Ã¥·¤Ï¥¸¥ç¥»¥Ã¥×¡¦¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ð¥ë¥È¥á¥¦²ñÄ¹¤È¤ÎÉÔÏÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÊÑ²½¤òÇ÷¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¸½¾õ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤ÎµìÃÎ¤ÎÃç¤Î¥é¥Ý¥ë¥¿¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢ÅÏ¤ê¤ËÁ¥¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁªµóÀï¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢ÅêÉ¼¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¥é¥Ý¥ë¥¿¤Ï¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥á¥Ã¥·¤Î´î¤Ó¤ÏÂ«¤Î´Ö¤À¤Ã¤¿¡££¸·î¡¢Èà¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤êÂåÍý¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¥Û¥ë¥Ø¡¦¥á¥Ã¥·¤¬¡¢ºâÀ¯Æñ¤Ë´Ù¤ë¥¯¥é¥Ö¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÃ¶¤Ï£³Ç¯·ÀÌó¤Î½éÇ¯ÅÙ¤Ë50¡ó¤Î¸ºÊð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥é¥Ý¥ë¥¿¤Ï¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥á¥Ã¥·¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï»ÄÎ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤·¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èà¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¡¢¿ô¤«·î¸å¡¢¥é¥Ý¥ë¥¿¤Ï¡Ö¥ì¥ª¤ÎÂàÃÄ¤ÏÈá¤·¤¤¤¬¡¢É¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡°ÊÍè¡¢¥é¥Ý¥ë¥¿¤Ï¥á¥Ã¥·¤È¤Î´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¤è¤¦¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÌÏº÷¤·¤¿¡£¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¼ø¾Þ¼°¡Ê2021Ç¯¤È2023Ç¯¡Ë¤È¥¶¡¦¥Ù¥¹¥ÈFIFA¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ÇÀÜ¿¨¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£FIFA¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥µ¤Î²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥ì¥ª¤Ï¤É¤³¤À¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥Ã¥·¤¬¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤¬¥ë¥¢¥ó¥À¤Ç¥¢¥ó¥´¥é¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦Á°¤Ë¥¢¥ê¥«¥ó¥Æ¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Èà¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ï£³¤Ä¤Î°ÜÆ°¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·¤¿¡££±¤ÄÌÜ¤ÏÄ¾¹ÔÊØ¡¢£²¤ÄÌÜ¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¥É·ÐÍ³¡¢¤½¤·¤Æ£³¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤è¤ì¤ÐºÇ¤âÈÑ¤ï¤·¤¤¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê·ÐÍ³¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¤ò¸«¤Æ¡¢¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡×¤È¥á¥Ã¥·¤ÏÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ËÏ¢Íí¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¡¢·è¤·¤Æ·Ú»ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬À¸¤¸¤¿¡£Åú¤¨¤Ï¤¹¤°¤Ë½Ð¤¿¡£¡Öº£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ï¥Ð¥ë¥µ¤ÎÃ¯¤È¤âÄ´À°¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢10ÈÖ¤Î¼þÊÕ¼Ô¤Ï¾Ú¸À¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÆþ¤ê¤·¤Æ¥¢¥ê¥«¥ó¥Æ¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÎÆ±Î½¤Î¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ç¡¦¥Ñ¥¦¥ë¤ÈÄ¹Ç¯¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤Î¥Ú¥Ã¥×¡¦¥³¥¹¥¿¤ÈÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥·¤Ï¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥·¤Î·èÃÇ¤Ï·Ú¡¹¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¤ËÌá¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ´ü¤ÈÊýË¡¤ò¿µ½Å¤ËÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌë¤Ï¡¢¹©»öÃæ¤Î¤¿¤á¾ÈÌÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤ÞÌ²¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤à¤Î¤Ë´°àú¤ÊÌë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±½µ´Ö¤Ç¡¢£²¤Ä¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥á¥Ã¥·¤Î¥Ð¥ë¥µ°¦¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡££±¤ÄÌÜ¤Ï¡¢SNS¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ë¥µ¤Î¥¯¥é¥Ö¥«¥é¡¼¤È¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Ä¹ÃË¥Á¥¢¥´·¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¼Ì¿¿¤À¡£¤½¤·¤ÆÆó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢²þ½¤¹©»öÃæ¤Î¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤À¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡Ö¥ä¥ó¡Ê¥é¥Ý¥ë¥¿¤Î°¦¾Î¡Ë¡¢¸«¤Æ¡¢ËÍ¤Ï·¯¤Î²È¤Ë¤¤¤ë¡£¤¤¤ä¡¢¤´¤á¤ó¡¢ËÍ¤Î²È¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡×
Ê¸¡ü¥Õ¥¡¥ó¡¦I¡¦¥¤¥ê¥´¥¸¥§¥ó¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥¤¥¹»æ¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÈÖ¡Ë
ËÝÌõ¡ü²¼Â¼Àµ¹¬
¢¨¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWEB¡Ù¤Ç¤ÏÆüËÜÆÈÀê·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡Ø¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥¤¥¹¡Ù»æ¤Î¥³¥é¥à¡¦µ»ö¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òËÝÌõÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
