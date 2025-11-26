「世界中がトムを待ってる」無所属でリハビリを続ける冨安健洋が最新トレーニング動画を公開！ 軽快な動きに「嬉しいニュース」「もうすぐ復活ですね！」の声
冨安健洋が11月26日、自身の公式インスタグラムを更新。トレーニングの様子を公開した。
今年２月に右ひざを再手術した冨安は、７月にアーセナルを退団。現在は無所属でリハビリを続けている。
そんな27歳のDFは「Step by step」と綴り、コーンやボールを使い、軽快にトレーニングする様子を収めた動画をアップロード。この投稿に、ファンからは以下のようなコメントが寄せられた。
「トミー待ってるぞ！」
「必ず戻ってきてくれると信じて応援しています」
「みんな待ってるから焦らずね」
「世界中がトムを待ってる」
「嬉しいニュース」
「早く元気になって帰ってきてください」
「Super Tommy！」
「ベスト８には冨安健洋選手が必要です！」
「もうすぐ復活ですね！」
「冨安選手を日本中が待っています」
海外からのコメントも散見され、国内外問わず、冨安の復帰を待ち望む声が数多く寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】軽快な動きでトレーニングを行なう冨安
