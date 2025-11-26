「クオリティやインテンシティは別次元」堂安律が語るCLの舞台。フランクフルトでの役割にも言及「経験のある選手として…」
フランクフルトの日本代表MF堂安律が新天地での役割やチャンピオンズリーグについて語った。
27歳のレフティは今夏にフライブルクからフランクフルトに移籍。加入当初から定位置を確保しており、ここまでの公式戦16試合で５ゴール・５アシストをマーク。すでにチームの主力を担う存在となっている。
そんな堂安が現地11月26日に行なわれるチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第５節・アタランタ戦に向けた記者会見に登壇。今季、自身初挑戦のCLのレベルについて次のように話す。
「CLでの個々のクオリティやインテンシティは、別次元のものです。しかし、僕たちは良いチームですし、こうした試合でもパフォーマンスを発揮できると期待しています」
また、今シーズンのフランクフルトは攻撃陣が爆発し、大量得点で勝利する試合がある一方、大敗するゲームも少なくない。CLでは初戦のガラタサライ戦に５−１で快勝したものの、アトレティコ・マドリーとリバプールには１−５で敗れた。堂安はそんなチームでの自身の役割をこう述べた。
「試合の結果を見ると、多くのゴールを決めている一方で、多くの失点もしています。そこにバランスを見つけ、チーム一丸となって守らなければなりません。経験のある選手として、そこに貢献することも自分の役目です。
自分は攻撃的なウイングとしても、守備的なウイングとしてもプレーできると思っています。フライブルクと代表チームでは両方の役割を担ってきたので慣れています。どちらのポジションでプレーするのも好きです」
アタランタ戦は日本時間で27日の５時にキックオフ予定。堂安はセリエAの難敵相手にどんなパフォーマンスを見せるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
