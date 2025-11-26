タレントの国分太一さん（５１）は２６日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビからコンプライアンス違反を理由に番組を降板させられたことについて、「自ら取った行動により、傷つけてしまった当事者の方に心からおわびの気持ちを伝えさせてください」などと謝罪した。

６月に「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」の降板が発表されて以降、公の場に姿を見せて発言するのは初めて。

国分さんは、日本テレビや番組関係者、ファンなどに向けても謝罪し、涙を浮かべて頭を下げた。「自分自身に対して情けなく悔しい思い。このような事態に至った原因は、置かれている状況や立場への自覚が足りなかったこと」などと反省の言葉を繰り返した。一方で「どの行動がコンプライアンス違反とされたのか、『答え合わせ』もできていない」と改めて主張し、同社に話し合いの場を求めた。

会見を受け、日本テレビは「関係者の保護を第一に対応しており、何よりも関係者が自分の身元を特定され、“二次加害”がもたらされることに強い恐怖を感じている。その観点から『答え合わせ』は難しい」などとコメントした。