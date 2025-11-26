「今日好き」おひなさま（長浜広奈）スケバン姿でMV出演 モデルプレス独占オフショット動画到着【YUTORI-SEDAI新曲「鏡よ鏡」】
【モデルプレス＝2025/11/26】今年4月にデジタルEPでメジャーデビューを果たし、Z世代を中心に支持を集める3ピースロックバンドYUTORI-SEDAIが、11月26日に新曲「鏡よ鏡」をリリース。前作「YURU FUWA」に続きミュージックビデオには、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」シリーズ参加で話題を集めた"おひなさま"こと長浜広奈を起用した。
【写真】「今日好き」話題のおひなさま、プリンセスから一転 新鮮な姿でギャップ見せ
ポップなラブソングではあるが、楽曲のメッセージである「周りと比べないで自分自身と向き合って強く進んでいこう」という部分を、本当は繊細だがツンツンして強がっているスケバンの女の子が主人公として表現された。長浜のスケバンスタイルと重め前髪のスタイリング、アンニュイな表情が楽曲の世界観にぴったりとハマっている。また今回はYUTORI-SEDAIメンバーも参加し、全員学ランに身を包み、今までのミュージックビデオでは見られなかった新鮮な姿で出演している。
モデルプレス独占のオフショット動画では、商店街や河川敷などレトロな雰囲気の中、スケバン姿でさまざまな表情を見せたり、YUTORI-SEDAIメンバーと楽しそうにしたりしている姿がうかがえ、本編との表情のギャップも魅力的。前作「YURU FUWA」の可憐なプリンセス感のある長浜からは一転して、かっこいいレトロヤンキーのキャラクターも見どころとなる。（modelpress編集部）
◆おひなさま（長浜広奈）スケバン姿でMV出演
◆おひなさま（長浜広奈）レトロヤンキー役でギャップ見せ
