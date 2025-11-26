2万円台スマホならこれでいいかも。POCO M7 Pro 5Gがブラックフライデーで24%オフに
Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。
スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどのIT系ガジェットでおなじみのシャオミも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。
なるべく安価なスマホを狙っている人におすすめなのが、シャオミの「POCO M7 Pro 5G」。通常価格32,980円のところ、24％オフの24,979円（税込）で購入可能となっています。
SoCにDimensity 7025-Ultraを搭載する6.67インチスマートフォン。OSはAndroid 14ベースの「Xiaomi HyperOS 1.0」で、内蔵メモリーは8GB、ストレージ容量は256GB。近年の高価格スマートフォンに比べればスペックは劣りますが、高負荷なゲームをプレイしない人にとっては十分な選択肢ではないでしょうか。
背面メインカメラは1/1.95サイズ・5000万画素のソニー製センサーを採用し、最小F値1.5での撮影が可能です。バッテリー容量も5110mAhと大きめなのが嬉しいポイント。
シャオミでは、ほかにも複数のスマートフォンやイヤホン、モバイルバッテリーなどがセール価格となっています。この機会にデジタルガジェットの購入を考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。
