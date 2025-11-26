Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどのIT系ガジェットでおなじみのシャオミも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。

Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 120Hz有機ELディスプレイ 大容量バッテリー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 グリーン xiaomi(シャオミ) \24,979 （2025/11/26 19:26時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

なるべく安価なスマホを狙っている人におすすめなのが、シャオミの「POCO M7 Pro 5G」。通常価格32,980円のところ、24％オフの24,979円（税込）で購入可能となっています。

SoCにDimensity 7025-Ultraを搭載する6.67インチスマートフォン。OSはAndroid 14ベースの「Xiaomi HyperOS 1.0」で、内蔵メモリーは8GB、ストレージ容量は256GB。近年の高価格スマートフォンに比べればスペックは劣りますが、高負荷なゲームをプレイしない人にとっては十分な選択肢ではないでしょうか。

背面メインカメラは1/1.95サイズ・5000万画素のソニー製センサーを採用し、最小F値1.5での撮影が可能です。バッテリー容量も5110mAhと大きめなのが嬉しいポイント。

「POCO M7 Pro 5G」をAmazonでチェック！ 「POCO M7 Pro 5G」をAmazonでチェック！

シャオミでは、ほかにも複数のスマートフォンやイヤホン、モバイルバッテリーなどがセール価格となっています。この機会にデジタルガジェットの購入を考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 2万円台スマホならこれでいいかも。POCO M7 Pro 5Gがブラックフライデーで24%オフに appeared first on GetNavi web ゲットナビ.