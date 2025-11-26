来季の目標に「優勝」「首位打者」を掲げた横浜ＤｅＮＡの蝦名＝横浜市中区の球団事務所

１番打者として大ブレークを果たした２８歳の横浜ＤｅＮＡ・蝦名。「一番重要視していた」と語る出塁率は、１１５試合で堂々の３割５分５厘をマークした。２千万円増の年俸４７００万円を勝ち取り、「１軍で戦える材料をつかんだ。本当に来シーズンが大事。生かすのもつぶすのも自分次第」と表情を引き締めた。

８月中旬から「１番・右翼」に定着し、リーグ戦終了まで３３試合連続出塁を記録。「８割で振る感覚」で打席内の力みを抑え、ボールを長く見て見極められるようになった。選球眼の精度も増し「結果が出なくてもやり続けたことが一番の要因。しっかり自分のものにできた」と言い切る。

昇給分は既に自己投資に充てた。疲労回復のため、約２００万円の電気治療器具を迷わず購入。昨季まで負傷離脱も多かっただけに「もうけがだけはしたくない。野球道具にお金をかけたい」と隙はない。

来季は「新たな自分を作り上げたい」と言い、得点圏での勝負強さと、長打率アップを求める。個人目標は臆せず首位打者を掲げた。

「僕が首位打者になることでチームの勝ちにつながってくる。やっぱり（打率）３割は必ず残さないと、たどり着けない」と蝦名。まじめで控えめな性格だが、中心選手としての自覚も芽生えてきた。「僕が引っ張っていって、リーグ優勝、そして日本一を達成できるように頑張っていきたい」