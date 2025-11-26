次、コレ買ってーーーッッ！！【コストコ】ティータイムが華やぐ！「新作スイーツ」

優雅なティータイムを満喫するなら【コストコ】の「新作スイーツ」がおすすめ。華やかなビジュアルが映えるスイーツが、食卓を盛り上げてくれそうです。自分へのご褒美にもぴったり。今回はフルーツ系・紅茶系・栗系など、イチオシの新作をバラエティ豊かなラインナップでお届けします。

デコレーションが美しい「キャラメル & 洋梨のスコップケーキ」

ごろっとした洋梨がたっぷりとトッピングされたこちら。華やかなデコレーションが美しいおしゃれなスコップケーキです。インスタグラマー@hirokostyle33さんいわく「大人向けテイスト」に仕上がった「新商品」だそうで、甘いドリンクとバランス良く味わえそう。キャラメルの香ばしい風味が、フルーティーな風味の良いアクセントとして楽しめるかも。

2種類の異なるトッピングを乗せた「アールグレイカップケーキ」

2種類のトッピングをそれぞれ乗せた、華やかでおしゃれなカップケーキ。@hirokostyle33さんによれば「新商品」だそうで「オレンジピールと、アーモンドスライス」があり、食べ比べも楽しめます。生地には「紅茶の茶葉が練り込まれている」らしく、上品で優雅な風味が楽しめそう。1パック8個入りでシェアにも向いています。

シャリシャリ食感が楽しめると噂の「ベルギーバターワッフル」

格子状の凹凸が模様のように映える、華やかでおしゃれなワッフル。@hirokostyle33さんによればこちらも「新商品」らしく、1パックに8個が入っています。ワンハンドで食べられそうなお手軽感もあり、サクッと済ませたいティータイムにぴったり。「シャリシャリ食感」も楽しめるらしく、ほどよい食べ応えも感じられそうです。

各層の断面が映える「モンブランバーケーキ」

細長いバータイプのモンブランケーキも、@hirokostyle33さんいわく「新商品」なのだとか。天面には栗がトッピングされていて、ホクホクとした食感が楽しめそうです。各層の断面が映える華やかでおしゃれなケーキは「ほのかに、洋酒の香りもします」という本格派。ご褒美感覚で味わってみるのも良さそうです。

