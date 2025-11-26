ほっそり美脚で魅了! 森川葵、ショーパン×ニーハイで“絶対領域”見せ
俳優の森川葵が26日、都内で行われた「UGG 銀座松屋通り オープニングイベント」に登場した。
森川葵
南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランド「UGG」は、11月28日に新店舗となる「UGG 銀座松屋通り」をオープンする。銀座で2店舗目となる同店の内装は、ブランドのルーツであるカリフォルニアの世界観やライフスタイルを想起させるデザインで、木目やナチュラルなカラーを全体に使用したラグジュアリー空間となっている。
オープニングイベントでは、著名人がUGGのホリデーコーディネートを身にまとって登場。森川はショートパンツにニーハイソックスを合わせたコーディネートでほっそりとした美脚を披露し、「もふもふの白いアウターでなるべくボリューム感を上にもってきて、下は膝上のニーハイで。ちょっとゆるめのルーズなのが流行っているので、このソックスはすごくポイントになっています」と説明した。
イベントには、西野七瀬、萩原利久、福原遥、藤田ニコル、前田公輝、三浦翔平、百田夏菜子、吉野北人も出席した。
