【あすから】キム・ヒョンジュン主演の日韓合作ドラマ『彼女のいない時間』、CS初放送 “不思議な少女”ヒロインは天翔天音
俳優のキム・ヒョンジュンが主演する日韓合作ドラマ『彼女のいない時間』（全4話）が、11月27日、28日にCSホームドラマチャンネルでCS初放送する。
【写真】キム・ヒョンジュン＆天翔天音が共に旅をする…『彼女のいない時間』
主演は、SS501のリーダーとしてデビュー、ソロアーティストとしても活躍するキム・ヒョンジュン。俳優として韓国版『花より男子〜Boys Over Flowers』や『イタズラなKiss〜Playful Kiss』などに出演し、日本でも高い人気を誇る彼が、本作では最愛の妻を事故で喪い、そのショックで妻の記憶を失ってしまう主人公ウンテを演じる。ヒロインは、俳優の天翔天音。ウンテが妻の記憶を辿る旅の途中で出会う、不思議な少女役を務める。
本作は、メ〜テレと韓国の製作会社PH E＆Mが共同製作した日韓合作ドラマ。日韓両国のキャストとスタッフが手を組み、セリフは日本語と韓国語、ロケ地も韓国と日本と、双方の魅力を最大限に活かして制作され、両国の強みを融合した見応えのある作品となっている。
■あらすじ
主人公ウンテ（キム・ヒョンジュン）は高校生の頃に出会った日本人女性と結婚し幸せな生活を送っていたが、不慮の事故で愛する妻を喪う。ショックのためか妻に関する記憶を思い出せなくなり、絶望したウンテは後を追う決心をするが、偶然目にしたタイムカプセルを抱える昔の写真をきっかけに、タイムカプセル公園で有名な韓国・チョンソンへ記憶を辿る旅に出る。そして、その道中で不思議な少女（天翔天音）と出会い共に旅をすることに…。
■キャスト・スタッフ
監督：松岡達矢
脚本：キム・ソンジン
出演：キム・ヒョンジュン、天翔天音
■放送概要
11月27日（木）午後3:00〜（1、2話）
11月28日（金）午後3:00〜（3、4話）
【写真】キム・ヒョンジュン＆天翔天音が共に旅をする…『彼女のいない時間』
主演は、SS501のリーダーとしてデビュー、ソロアーティストとしても活躍するキム・ヒョンジュン。俳優として韓国版『花より男子〜Boys Over Flowers』や『イタズラなKiss〜Playful Kiss』などに出演し、日本でも高い人気を誇る彼が、本作では最愛の妻を事故で喪い、そのショックで妻の記憶を失ってしまう主人公ウンテを演じる。ヒロインは、俳優の天翔天音。ウンテが妻の記憶を辿る旅の途中で出会う、不思議な少女役を務める。
■あらすじ
主人公ウンテ（キム・ヒョンジュン）は高校生の頃に出会った日本人女性と結婚し幸せな生活を送っていたが、不慮の事故で愛する妻を喪う。ショックのためか妻に関する記憶を思い出せなくなり、絶望したウンテは後を追う決心をするが、偶然目にしたタイムカプセルを抱える昔の写真をきっかけに、タイムカプセル公園で有名な韓国・チョンソンへ記憶を辿る旅に出る。そして、その道中で不思議な少女（天翔天音）と出会い共に旅をすることに…。
■キャスト・スタッフ
監督：松岡達矢
脚本：キム・ソンジン
出演：キム・ヒョンジュン、天翔天音
■放送概要
11月27日（木）午後3:00〜（1、2話）
11月28日（金）午後3:00〜（3、4話）