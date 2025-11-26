４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」が２６日、東京・セルリアンタワー東急ホテルで行われた「第５４回ベストドレッサー賞発表・授賞式」に登場した。

時代をリードするファッションセンスやオシャレな人を表彰するイベント。インターナショナル部門に選出され、ＳＵＺＵＫＡは「この賞をいただけたこと、すごく光栄な気持ちで胸がいっぱいです」と喜んだ。この日着用した真っ青なセーラー服については「我々は青春日本代表。青春の色に染め上げ、そして今年１０周年となりますので、新しい一歩を踏み出す姿を表現させていただいています」と明かした。

現在はアメリカのレーベルと契約し、世界を舞台に活躍する４人。「ワールドツアーで２７か所回って、ライブの本数と、っばしょで言ったら、日本よりも海外の方が多かった年でした。と振り返った。今後については「新たな段階に足を踏み入れたと思っています。『個性を自由にはみ出していく』というメッセージを言ってきて良かった。この地球を舞台にって言うのを踏まえた上で、目の前にあることと向き合っていければ新しいメッセージと出会えると思っています」と更なる高みを目指した。