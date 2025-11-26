県内のガソリン価格が不正に事前調整されていたカルテルの問題について、公正取引委員会は26日、県石油商業組合北信支部による「独占禁止法違反」を認定し、再発防止を求める「排除措置命令」を出しました。さらに支部に加盟する「17社」に対して、合わせて「1億1658万円」の課徴金の納付を命じました。



この問題は今年2月、県石油商業組合に加盟する複数のガソリンスタンドで、ガソリン価格を不正に事前調整し、カルテルを結んでいた疑いが浮上したものです。公正取引委員会は今年2月、組合に対し「独占禁止法違反」の疑いで立ち入り検査を行い、調査を続けてきました。





そして26日、公取委は県石油商業組合北信支部に対し取引の競争を制限したとして「独占禁止法違反」を認定し、再発防止を求める「排除措置命令」を出しました。さらに、支部から連絡を受けて価格を改定したとして、支部に加盟する「17社」に合わせて「1億1658万円」の 課徴金の納付命令を出しました。今回、公取委が認定したのは、遅くとも「去年12月16日ごろ」から「今年2月4日ごろまで」でこの期間に3回、組合の北信支部から事業者に価格の改定を連絡していました。公正取引委員会 審査局 原田 郁 審査長「構成員（事業者）の利益確保を目的に行われたものでございますが、価格カルテルの影響を受けたのは一般消費者の皆さまでございます。高い価格で生活必需品であるガソリンを買う必要がその期間あったということで悪質性の高い違反行為と考えております」こうした価格の調整について、公取委はかねてから行われていたとみています。今回の処分を受けて県石油商業組合は…。石油商業組合の人は「すみません。各社1枚ご用意しましたので」紙を1枚配り、コメントを発表。記者会見については「処分の内容の精査が済み次第速やかに実施いたします」としています。「幹部の方からのお言葉ありますか」「そこに書いてありますのでお読みください」そのまま入り口のドアは閉じられ、組合側から言葉で説明することはありませんでした。