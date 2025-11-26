俳優の本田響矢さんが第54回ベストドレッサー賞発表・授賞式に登場し、受賞の喜びを語りました。



【写真を見る】【 本田響矢 】 艶感のある黒スーツ姿でベストドレッサー賞に授賞式に登場 「2025年の始まりから自分にとって挑戦」 飛躍の1年を振り返る





今年で54回目の開催となったベストドレッサー賞は、政治、経済、学術、文化、芸能、スポーツなど各分野で時代をリードする方に贈られてきたアワード。ファッションセンスは当然のことながらユニークかつ個性的な方々、ライフスタイル全体にお洒落感の漂う方々など幅広い観点から選出されます。





2017年に俳優デビュー後、昨年はNHK連続小説「虎に翼」、今年度は「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ）で注目を集めた本田さんは、「誰もが認めるファッション好きで、端正な容貌に、礼儀正しさと感謝の気持ちを忘れない、与えられた役に生ききるベストドレッサーです」として選ばれました。

光沢感のあるブラックのスーツ姿でレッドカーペットに登場した本田さん。受賞の感想を聞かれると、‟歴史ある素敵な賞をまさか自分が受賞できると思っていなかったので、ほんとに心の底から嬉しく思ってますし、光栄に思ってます。ありがとうございます”と喜びを語りました。





ファッションのこだわりがあると話す本田さんは‟基本僕は着心地がいいものを普段から着てるので、ドレススタイルの時もそうです”と語りました。また、「革靴」には特にこだわりがあるようで‟革靴とかは本当にメンテナンスしてないと、落ち着かないというか、常に足元は綺麗にしていたいので、なんか革靴だったりは月に1回とか2ヶ月に1回ぐらいはちゃんクリーム塗って磨いてみたいなことはしてます。”と明かしました。

今年は飛躍の1年になった本田さん。自身の今後について、本田さんは‟僕は役者という仕事をやらせていただいていて、ずっと「見てくださった方も心の中にずっと残り続けるような作品に携われるような役者になりたい」と思って、ずっと僕は続けてやっているので、今後もそういった役者になれるようにしっかり努力して精進してまいりたいなと思ってます。”と誓いました。



授賞式後の囲み取材で、今年1年について本田さんは「2025年の始まりから自分にとって挑戦となる出来事が数々あった」と吐露。続けて‟そのたびに大きな壁を乗り越えてきて、僕の役者人生というよりは、僕の人生にとって本当に大切な1年になったと思います。”と振り返ると‟大きな壁がいっぱいあったけど、舞台公演の真っ最中なんですけどその壁は自分にとって大きかったなと思います”と明かしました。





《第54回 ベストドレッサー賞 受賞者》

政治・経済部門 河村泰貴（株式会社吉野家ホールディングス 取締役会長）

学術・文化部門 鎌田浩毅 (京都大学名誉教授 京都大学経営管理大学院客員教授)

芸能・スポーツ部門 檀れい

芸能・スポーツ部門 本田響矢

インターナショナル部門 新しい学校のリーダーズ





