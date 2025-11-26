札幌にあるホテル、通常は1泊1万2000円ですが、2026年3月13日〜15日は3万3000円に高騰しています。一体なぜなのでしょうか?

嵐のラストツアーでホテルの値段が高騰

出水麻衣キャスター:

札幌市の「グランベルホテル」は、閑散期の最低価格、約1万2000円（1室/素泊まり/1泊）が、2026年3月13日〜15日は3万3000円に値上げしています。



じつはこの3日間は、札幌の大和ハウス プレミストドームでアイドルグループ「嵐」が最後のコンサートツアーが開催されます。





“聖地”のケーキにホテル 嵐フィーバーいたるところで

価格変動性を採用してるホテルが多く、あっという間に値段も跳ね上がりました。すでに現地・札幌は盛り上がっています。

嵐が最後のドームツアーで、再び札幌を訪れるのは2026年3月ですが、すでに街は“嵐フィーバー”にわいています。

街の人（札幌市・26日）

「札幌から開催されるというのを知って嬉しい」

札幌の洋菓子店「パティスリー ブリスブリス」からも喜びの声が聞かれました。



「パティスリー ブリスブリス」のケーキを、嵐の関係者がメンバーに差し入れしたことがきっかけで、ファンの聖地として知られています。当時のケーキの一部は、すでに販売終了していますが、3月のコンサート当日に「復刻版」として販売するそうです。

パティスリー ブリスブリス 中本勉 代表

「ラストライブなので、当時のケーキを再現したいなと思っている」

嵐フィーバーは、札幌駅近くのホテルでも。

記者

「こちらのホテル、コンサートの前の週と比べて価格が3倍以上になっています」

ほとんどのホテルが、コンサート前日の3月12日以降、宿泊費が前の週より軒並み上昇していました。



札幌駅から徒歩7分のホテル「札幌ホテル by グランベル」では…

札幌ホテル by グランベル 岡村和樹 支配人

「嵐のコンサート（日程）が発表されてから、605室がすべて満室に、瞬間的になりました」

1室、通常1万2000円のところ、3倍近くの3万3000円に設定しましたが、すぐさま605室が満室になったといいます。

札幌ホテル by グランベル 岡村和樹 支配人

「繁忙期はホテルも稼がないといけませんので、しっかりと（客が）入るときに金額を上げさせていただくというのは、どのホテルも同じようにしているのかなと思っています」

北大受験生や3月の気候 コンサートへの影響は…

出水麻衣キャスター:

嵐の効果、すごいですね。北海道出身の寺田さん、この盛り上がりをどう思いますか。

陸上100mハードル 元日本記録保持者 寺田明日香さん:

先週、北海道に帰った際には、Snow Manがライブをしていましたが、その時もホテルの値段が上がってるとか、予約が取れないという話を聞きました。



旭川から札幌まで通っているという人もいたので、嵐のコンサートの時も同じようになるのではないかと思います。

出水キャスター:

嵐は、2018年〜2019年に20周年のアニバーサリーツアー「ARASHI Anniversary Tour 5×20」を開催しました。5大ドームで計50公演、累計動員数は237万5000人と、一つのツアーとしては日本史上最多となっています。



1公演あたり5万人弱で、2026年の公演も3日間で約15万人が札幌に押し寄せるという計算になります。

ホテル高騰で受験生に影響は?

出水キャスター:

そんな中、北海道大学の受験生に注目してみました。



嵐のコンサートは13日〜15日の日程ですが、前日の12日には北海道大学の後期試験が行われます。札幌駅周辺のホテルの12日の価格は、前週比で3倍以上になっています。

【札幌駅周辺のホテル】※番組調べ

▼ホテルA

（前週）3月5日泊:1万1250円 3月12日泊:3万8880円

▼ホテルB

（前週）3月5日泊:9700円 3月12日泊:3万8600円



代々木ゼミナール札幌校の川崎武司校長は、「北大の受験生は半分が道外からの受験。北海道は天候の影響で、2日前から現地入りする人が多い。雪の影響を考慮し、後泊する受験生もいるのでは?」と話しています。



まさに嵐のコンサートの日程と被ってしまうことも心配されます。

過去には「学生マンション」無償提供も 北大の対応は?

出水キャスター:

2018年2月、福岡市内で大物アーティストのコンサートが実施された際には、九州大学の前期試験と日程が被ってしまいました。

「受験生の宿が不足するのでは」と心配されましたが、この時は、学生マンションの運営などを行うジェイ・エス・ビーが、学生マンションの部屋を無償で提供しました。



担当者によると、「保護者などから宿が空いておらず困っていると聞き、『助けになれないか』と、その時用意できる部屋を準備した」ということです。



2026年の嵐のコンサートと日程の被りが心配される北海道大学生協では、前年度の受験終了直後から、取引先のホテルに、次年度の受験生向けの部屋の確保をお願いしているそう。例年、受験生用に確保した枠内で、受験生に利用してもらっているといいます。



実際に3月10日〜12日宿泊分も確保されているということです。



アーティストのファンによって、周辺では様々な経済効果があるということが実感できますね。

陸上100mハードル 元日本記録保持者 寺田明日香さん:

あと心配なのは飛行機です。

飛行機の予約を取るのも大変ですが、3月ということで、突然の吹雪で飛行機が飛ばないといった事態が起こる可能性もあります。そういう点もドキドキすると思います。



