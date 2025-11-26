ある子犬の奇跡のワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1497万回再生を突破し、「また人間を信じてくれるなんて…」「こんなにお顔が変わるんですね」「涙がとまりません」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：用水路に捨てられていた『人間不信の小さな子犬』を保護…涙が止まらない『心を許した瞬間』】

用水路に捨てられていた子犬

Instagramアカウント「pan._.hana」では、バリ島で暮らすご夫婦の日常が随時紹介されています。ご夫婦は、なんと34匹の元保護犬と暮らしているのだとか。今回は、「たろ」ちゃんとの出会いについて投稿しました。

たろちゃんは、ご夫婦の家の前にある旧用水路で見つけたのだそうです。不法投棄されたたくさんのゴミの中にいたのが、たろちゃんでした。出会ったときからひとりだったというたろちゃんは、体はボロボロ、人間に対して強い恐怖心を見せていたといいます。

たろちゃんが心を許した瞬間…

ご夫婦の家の新しい家族となったたろちゃんは、あっという間に同居犬たちと打ち解けました。しかし、人間に対してはトラウマがあったよう。触ろうとすると唸ったり、そっぽを向いてしまったといいます。

庭で寛いでいたたろちゃんにご主人が近づいたときのこと。今までは絶対に触らせてくれなかったたろちゃんが、すんなりと触らせてくれたのです。そればかりでなく、ウルウルとした可愛い目で見つめてくれたのだとか。その様子は、張りつめていた緊張がスーッと解けていくようだったといいます。

大きな変化に感動が止まらない

たろちゃんの変化は、それだけではありませんでした。ご主人に撫でてもらって嬉しかったのか、自分から近づいてきてくれたのです。尻尾を振って、甘えているような素振りも見せたというたろちゃん。

この瞬間から、たろちゃんは完全に家族の一員になりました。人間への恐怖心を乗り越えて、大きな一歩を踏み出してくれたのです。しかし、たろちゃんが勇気を出せたのは、ご夫婦と同居犬たちの愛と優しさが伝わったからでしょう。

ボロボロだった体も今では綺麗になり、元気いっぱいな姿を見せてくれているというたろちゃん。これからも幸せな暮らしが続くよう、願ってやみません。

この投稿には「見つけてもらえて本当に良かった」「また人間を信じてくれて嬉しい」「温かい幸せな気持ちになります」などの温かなコメントが寄せられています。ご家族のにぎやかな日常はInstagramアカウント「pan._.hana」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「pan._.hana」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。