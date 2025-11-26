柏崎市で自宅にかかってきた電話の話を信じた男性が、現金1100万円や電子マネー2万円分をだましとられる被害がありました。



被害にあったのは柏崎市に住む70代の男性です。



警察によりますとことし10月2日、男性の自宅に「体調が悪くておたふくになったかもしれない」などとせき込みながら話す男から電話がありました。



男性が息子からの電話と思い、息子の名前を言い話し始めたところ、相手は息子を名乗り、「暗号資産の税金の滞納で600万円請求されている」「銀行の口座が凍結されていて、滞納分を支払えば凍結が解除される」「印紙代で電子マネーカード2万円が必要」「500万円の追徴金がある」などと話し、現金の送付や、電子マネーカードを購入するよう要求してきたということです。





男性は相手に指示されるがままに、相手から指示された埼玉県草加市の集合住宅宛てに600万円と500万円の2回にわたり現金合計1100万円を宅配便で送り、2万円分の電子マネーカードを購入し電話でコード番号を伝えていました。その後、男性は相手との連絡が途絶え、テレビのニュースで同様の特殊詐欺の手口を知ったことから、被害に気付き、警察へ届け出ました。警察は特殊詐欺事件として捜査しています。＜被害防止のポイント＞・電話でお金のは話が出たら詐欺を疑い、いったん電話を切って家族などにすぐ相談を・家族に電話で確認する場合は、もとから知っている番号にかける・外国からの電話番号を悪用した特殊詐欺が急増。固定電話で国際電話が必要ない人は、電話やウェブで利用休止の申し込みを少しでも不審に感じたら、警察へ相談してほしいとしています。