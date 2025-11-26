クリスマスシーズン到来 シャケ用グリルやシャケの特別メニューが登場 “集団催眠”の『ルパパト』ファン歓喜「シャケは滅びん」
『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』（2018年）の公式Xが更新され、シャケ情報が発信された。
【写真あり】クリスマスシーズン到来 シャケ用グリルやシャケの特別メニューが登場
スーパー戦隊シリーズ『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』（2018年）第45話「クリスマスを楽しみに」に登場する鮭の怪人「サモーン・シャケキスタンチン」は、街中のチキンを鮭の切り身に変えてしまう“極悪非道”の行いで話題となったキャラクター。例年、クリスマスの時期と魚の日（3月7日）に農林水産省のXを“乗っ取る”ことでおなじみとなっている。
そんな名物キャラクターは、ついにグッズ化されることに。サンコーからコラボ商品として『クリスマスにシャケを食うためのグリル「飢えたシャケのように」【ノベルティ付き】』が発売されることとなった。同社のXでは「クリスマスにシャケを食うためのグリル『飢えたシャケのように』が登場。本体にプリントされた『サモーン・シャケキスタンチン』が、シャケを焼くあなたを見ています…」とPRしている。『ルパパト』の公式Xでも「今年の冬は シャケざんまい！！」と呼びかけていた。
東京・池袋のスーパー戦隊レストランでもクリスマスメニューが公開。放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の「テガソード様ケーキセット」に加え、当然のように「超必殺！ちゃんちゃん焼きフラッシュパスタ」とサモーンのメニューが並んでいた。
もはやクリスマスはシャケが当たり前となる“集団催眠”状態となっている『ルパパト』ファンは「戦隊が終わっても元気そうな奴」「スーパー戦隊TV放送終わろうともシャケは滅びん、クリスマスの度よみがえるさ。」とポストしていた。
