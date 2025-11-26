黄砂について気象予報士の塚原さんに詳しく伝えてもらいます。



■塚原美緒 気象予報士

黄砂は「春のやっかいもの」というイメージかと思いますが、黄砂観測日数の月別の平年値を見てみると、やはり３月～５月にかけてが多くなっています。ただ、乾燥や風などの条件がそろえば秋から冬にかけても飛来することがあります。



こちらはきょうの広島市内の様子。きのうも黄砂が飛来していて、きょうもわずかに霞んだ様子です。





本来この季節は黄砂の発生源である大陸の砂漠地帯は潤っているので黄砂も舞い上がりにくいんですが、今年は暖かい時期の雨が少なかったことで乾燥して強風で砂が舞い上がりやすくなっているということなんです。そして、そのピークがあすからもやってきそうです。予想を見ていきましょう。日付がかわってだんだんと南下して、あすの夕方には西日本にもかかり始めます。西日本への黄砂の飛来は、あすの夕方～２８日（金）にかけて注意が必要です。今回、見通しが悪化するほどではないとしても、健康への影響は考えられます。堀江内科小児科医院の堀江医師は「呼吸器疾患やぜんそくのある方は特に注意。風邪も悪化しやすいため、不必要な外出は避けてください」ということです。そのほか、対策としてはこういったことがあります。・洗濯物を部屋干し・マスクの着用・外から帰ったらうがい・服についた黄砂を払い落とすあすからあさってにかけて、季節外れの黄砂の飛来から身を守るためにこれらの対策を心がけてください。（２０２５年１１月２６日放送）