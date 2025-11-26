King＆Prince郄橋海人（26）と女優の芳根京子（28）が26日、都内で映画「君の顔では泣けない」（監督坂下雄一郎）の公開後御礼舞台あいさつに出席した。

芳根演じる主人公と、高校1年生の時に中身が入れ替わり、15年間過ごす物語。切ないラストシーンにリピート鑑賞する人が続出している。

今回の共演でお互いのすごさを問われると、芳根は「電話をするシーン」をあげ「『もしもし』という郄橋君の声にすごく安心できた」と吐露。お互いの顔が見えない声だけの難しい撮影だったが「最初に声を聞いた時に、『負けた』と思った。冷静になるために『もう1回やらせてほしいと監督にお願いしました」と心を揺さぶられたことを明かしていた。

一方の郄橋は「芳根ちゃんの表現の素晴らしさをたくさん感じてきた」と明かしたが、中でも、郄橋自身が難しいと感じている物語を説明する「説明ぜりふ」をあげると「うまいというか職人だなと思いました」と絶賛していた。

公開から約2週間。ファンの心を特につかんでいるのは「ラストシーン」という。

郄橋は「ラストも含めて感じ方は人それぞれだと思います。たくさんの人に刺さらなくても良いから、今日見に来てくれたあなた、あなた、あなたに深く刺さればという思いでリハーサルから全力投球で向かった作品。この作品が見て下さる誰かのお守りになることを祈っています」と呼びかけていた。