「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）の閉会式が２６日、東京都渋谷区の東京体育館で行われ、１２日間の熱戦が幕を下ろした。

選手や観客、スタッフら会場が一つになって踊り、熱気にあふれた大会の余韻を味わった。（デジタル編集部・反保真優）

閉会式には、今大会に参加した７９か国・地域の旗が掲げられ、新型コロナ感染症で療養されていた秋篠宮家の次女佳子さまもブルーのワンピース姿で出席された。

オープニングは歌舞伎と狂言の動きに手話をあわせる手話狂言・手話歌舞伎。「東京２０２５デフリンピックが、１２日２１競技の激闘の幕を閉じまする」と見得を切りながら宣言し、海外の参加者から喝采を浴びた。

選手団の入場は、東京都立中央ろう学校の生徒らが桜をかたどったプラカードを肩から下げて先導。スタッフらが手をひらひらさせる手話の「拍手」で出迎えた。日本選手団は最後に登場し、金メダルに輝いたバスケットボール女子の若松優津（ＫＨＤ）と、銀メダルを獲得したサッカー男子のＧＫ松元卓巳（あいおいニッセイ同和損保）が日本の旗手を務めた。主将としてチームをまとめ上げた２人はステージに登場すると、刀を抜くポーズをそろって披露。すぐに「日本」と国名がコールされ、歓声が沸いた。

閉会にあたり、小池百合子・東京都知事は「この大会は、聞こえない人、聞こえにくい人、聞こえる人がともに作り上げた。東京から、真の共生社会の姿を世界に発信することが来たことを心から誇りに思う」とあいさつした。

式の最後を彩ったのは、会場一体で作り上げた「ボンミライ！」のパフォーマンス。第１回大会が開かれたフランス語のBon（良い）と、日本の「盆」を掛け合わせ、良い未来という意味が込められている新しい盆踊りだ。和太鼓のリズムと動きに合わせて、子どもたちや選手、観客、そして大会マスコットキャラクターの「ゆりーと」まで一緒に体を動かして、会場の盛り上がりは最高潮になった。

国際ろう者スポーツ委員会のアダム・コーサ会長は「また４年後、第２６回夏季デフリンピックで会いましょう」と呼びかけた。