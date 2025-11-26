Image: Amazon

タオル研究所のタオルがAmazonブラックフライデーでセール中です。色も豊富で、サイズも豊富。サイズによってセット枚数は異なりますが、どのサイズ・色でも16％オフです。

【Amazon.co.jp限定】ハンドタオル 10枚セット 1,169円 Amazonで見る PR PR

お家のタオルって、定期的に総とっかえしたくなりませんか？

実は、先月、洗面所のハンドタオルの臭いが急に気になって「今すぐ全部取りかえたい欲」に駆られ実行したばかり。タオル研究所のハンドタオル、ふわふわで満足です。家族からの評判もよし。

Image: Amazon

…ブラックフライデーまで待ってれば、少し安くなったのにな。

BFは総とっかえタイミング

残念ながら、我が家のタオルはタイミングを逃してしまったものの、お家の保存容器見直し＆入れ替えをAmazonブラックフライデー先行セールでお得に実行できました。

お家を整えるための見直し・入れ替えは、ブラックフライデーセールでやるのがいいかも！

