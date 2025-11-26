元おニャン子クラブB組の山崎真由美さんのFLASHデジタル写真集「山崎真由美 美女神」がリリースされました。



【写真】53歳？ウソでしょ！山崎真由美さんの美貌とプロポーションは必見です

1986年に、『夕やけニャンニャン』のオーディションに合格しおニャン子クラブの中学生版、B組のメンバーになった山崎さん。卒業後は数々のグラビア誌で活躍をした彼女が衝撃のグラビア復帰！ベッド、テラス、バスタイム、レザーと、多彩なシーンで見せる53歳とは思えない美貌とプロポーション。美魔女の彼女にしか出せない魅力が詰まった一冊が完成しました。



週刊FLASH最新合併号（光文社）にも登場した山崎さんは32年ぶりとなるグラビアを披露。袋とじ8ページで、年齢を感じさせない美しい肢体を見せつけています。インタビューではおニャン子当時の思い出について語っています。



【山崎真由美さんプロフィール】

やまざきまゆみ 53歳 1971年12月1日生まれ 神奈川県出身 1986年『夕やけニャンニャン』のオーディションに合格し、おニャン子クラブB組の会員番号5番となる。1987年3月におニャン子を卒業。その後アイドル歌手、グラビアアイドルとして活躍。写真集11冊を刊行。1994年、芸能界を引退。ハワイアンキルト講師などを務める。2025年11月1日、新曲『Luminous!』を各音楽サイトで配信開始。最新情報は、公式X(@mayumiyamazaki_)、Instagram(@ｍayumi_yamazaki_)にて。毎日20時または15時30分からTikTok(@mayumiyamazaki_)にて歌やトークを配信中



◆商品説明



