住みたいと思う「JR山手線の駅」ランキング！ 同率2位「目黒」「東京」を抑えた1位は？【2025年調査】
都内を1周する山手線沿線は、エリアごとの特色も豊かです。アクセスの良さに加えて、街ごとの住みやすさにも注目が集まっています。
All About ニュース編集部は11月14〜17日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「山手線の駅」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「住みたいと思うJR山手線の駅」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果】
一方で「目黒駅前商店街」や「権之助坂商店街」といった商店街も多く、下町情緒を併せ持っているのも住みやすさのポイント。目黒川沿いの桜や目黒セントラルスクエア内にある「森の広場」など、自然豊かな環境も魅力です。
回答者からは「おしゃれな街だし治安もいいから」（30代女性／神奈川県）、「山手線＋目黒線＋三田線＋南北線が使えて交通最強」（50代男性／神奈川県）、「落ち着いた感じがあるから」（60代女性／北海道）といったコメントが寄せられています。
少し歩けば緑豊かな皇居外苑など、自然あふれるスポットも点在。利便性と暮らしやすさが両立しているのが人気の理由です。
回答コメントでは「どこに行くにも便利だから」（20代女性／宮城県）、「東京にあまり行く機会が無いので、やっぱり憧れです」（20代女性／兵庫県）、「皇居に近いから」（50代男性／埼玉県）などの声が集まりました。
また、さまざまなジャンルの飲食店が点在しているので、食にも困りません。街全体の治安も良く、一人暮らしや子育て世帯にも安心です。
回答者からは「交通の便が良く、職場に行きやすい」（20代女性／東京都）、「タワーマンションが多いイメージの駅なので」（40代女性／東京都）、「高級感がある」（40代男性／東京都）といったコメントが寄せられています。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は11月14〜17日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「山手線の駅」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「住みたいと思うJR山手線の駅」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果】
同率2位：目黒／31票同率2位、1つ目は目黒です。2017年に再開発プロジェクトが完了し、高層マンションや大企業のオフィスが立ち並んでいます。
一方で「目黒駅前商店街」や「権之助坂商店街」といった商店街も多く、下町情緒を併せ持っているのも住みやすさのポイント。目黒川沿いの桜や目黒セントラルスクエア内にある「森の広場」など、自然豊かな環境も魅力です。
回答者からは「おしゃれな街だし治安もいいから」（30代女性／神奈川県）、「山手線＋目黒線＋三田線＋南北線が使えて交通最強」（50代男性／神奈川県）、「落ち着いた感じがあるから」（60代女性／北海道）といったコメントが寄せられています。
同率2位：東京／31票同率2位、2つ目は東京です。赤レンガが印象的な駅構内にはお土産屋や飲食店がずらり。一方、新丸ビルなど高層ビルが立ち並ぶ丸の内エリアはハイセンスな店やハイブランドの店が多くあります。
少し歩けば緑豊かな皇居外苑など、自然あふれるスポットも点在。利便性と暮らしやすさが両立しているのが人気の理由です。
回答コメントでは「どこに行くにも便利だから」（20代女性／宮城県）、「東京にあまり行く機会が無いので、やっぱり憧れです」（20代女性／兵庫県）、「皇居に近いから」（50代男性／埼玉県）などの声が集まりました。
1位：恵比寿／44票1位にランクインしたのは、恵比寿です。山手線以外にも複数路線が乗り入れており、通勤や通学にも便利。恵比寿のランドマークともいえる「恵比寿ガーデンプレイス」をはじめ、ショッピングエリアも充実しています。
また、さまざまなジャンルの飲食店が点在しているので、食にも困りません。街全体の治安も良く、一人暮らしや子育て世帯にも安心です。
回答者からは「交通の便が良く、職場に行きやすい」（20代女性／東京都）、「タワーマンションが多いイメージの駅なので」（40代女性／東京都）、「高級感がある」（40代男性／東京都）といったコメントが寄せられています。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)