ゆうちょ銀行の定期貯金、10万円・100万円を預けると利息はいくら違う？
「ゆうちょ銀行の定期貯金で、10万円と100万円では利息ってどれくらい違うの？」そう気になったことはありませんか。
同じ金利でも、預ける金額によって利息は大きく変わりますし、預ける期間が長いほど“複利”の効果で増え方にも差が出ます。
ゆうちょ銀行の定期貯金は、元本が保証されているため「安全に、確実に増やしたい」という人にぴったり。そこで今回は、10万円と100万円を1年・3年・5年預けた場合、受け取れる利息がどれほど違うのかを、数字で分かりやすく比較してみましょう。
以下では、ゆうちょ銀行の定期貯金で10万円・100万円を預けた場合に、実際どれくらい利息がつくのかを比較します。利息には一律20.315％の税金が引かれます。以下の金額は税引き後の金額です。
【10万円】
・1年：金利0.275％・単利……約220円
・3年：金利0.350％・半年複利……約841円（1年間と比べ約3.8倍）
・5年：金利0.400％・半年複利……約1609円（1年間と比べ約7.3倍）
【100万円】
・1年：金利0.275％・単利……約2192円
・3年：金利0.350％・半年複利……約8404円（1年間と比べ約3.8倍）
・5年：金利0.400％・半年複利……約1万6081円（1年間と比べ約7.3倍）
参照：ゆうちょ銀行 定期貯金（金利）
シミュレーションから分かることとは……
【元本が多いほど、利息も比例して増える】
10万円と100万円では、期間が同じでも利息は単純に約10倍になります。大きな利息を得るためには、まず元本を増やす努力が必須です。
【時間の力（複利効果）は絶大】
10万円を1年預けた利息は約220円ですが、5年なら約1609円。約7.3倍もの差となります。これは、3年以上の預け入れで適用される「半年複利」の効果です。
半年複利とは、半年ごとに“ついた利息が元金に加わり、次の利息計算はその合計金額に対して行われる”利息の計算方法です。
例えば、
・1回目の利息→元金にプラスされる
・2回目の利息→「元金＋前回の利息」に対して計算される
・3回目の利息→さらにその合計に対して計算される
この“利息が利息を生む”積み上げ効果が、期間が長くなるほど大きくなります。
「元本が多いほど増える」「期間が長いほど増える」。ただ、「分かっているけど、それが難しい……」と感じる人も多いものです。
10万円を貯めても、急な出費で使ってしまったり、気付けば普通預金から減っていたり……。本当に増やすためには、貯めたお金を途中で崩さずにキープする力も必要です。
そのために大事なのが、“お金を増やす力”と“お金を守る力”の両方を育てること。次の3つのポイントが、そのカギになります。
▼「なぜ貯めるのか？」を明確にする
実際、貯金できる人と挫折する人の違いは、明確な目的があるかどうか、にあります。
・3年後に海外旅行に行く
・5年後の車の買い替え費用にする
・マイホームの頭金にする
・老後資金を貯める
目的がはっきりしていると、「いまは使わない理由」が強くなり、途中で手を付けにくくなります。
逆に、「なんとなく不安」だと、人は誘惑に弱くなり、衝動買いや“ちょっとだけ”のつもりの引き出しが続いてしまいます。
▼節税をして「手取り収入」を増やす
家計のやりくりには限界がありますが、税金を減らすことで「使えるお金」を増やせます。
代表的なものとしては、
【iDeCo（個人型確定拠出年金）】
掛金が全額所得控除になり、年末調整や確定申告で税金が戻ってきます。将来の年金対策をしつつ、確実に手取りを増やせる手段です。
【ふるさと納税】
実質2000円の負担で、翌年の住民税が控除されるお得な制度です。限度額をチェックして、多く支払い過ぎないよう注意しましょう。
ムリな節約より「賢い節税」の方が、生活の満足度を維持しながら家計改善となります。
▼収入を増やすための「能力投資」を考える
元本を増やすために、「副業をしなきゃ」「もっと働かなきゃ」と焦る人も多いですが、時間を切り売りする働き方は長く続けにくいものです。
そこでおすすめなのは、「自分に投資して“長く稼げる自分”をつくること」です。
・資格取得
・スキルアップ講座
・本などで新たな知識やものの見方を学ぶ
・独自の専門性づくり
こうした「能力への投資」はすぐにお金にならなくても、将来、「昇給」「転職」「副業収入」「独立」につながる“収入の土台”になります。
ムリをして一時的に働き詰めになるより、長く収入を得られる仕組みを育てる方が、安定につながります。
さらに、節税・目的の明確化・能力投資を組み合わせることで、「元本を増やす力」と「お金を守る力」の両方が育ちます。
10万円も100万円も、どちらも大切な資産です。預け入れた瞬間から、そのお金は働き始め、時間とともに着実に利息を生み出してくれるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
