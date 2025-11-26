雪のシーズンに備えて“除雪出動式” 小学生が応援ダンスでエール 《新潟》
本格的な雪のシーズンを前に新潟市で除雪車の出動式が行われました。安全に作業してもらおうと地元の小学生たちがエールを送りました。
除雪を担う協力業者や市民団体が顔をそろえた出動式。
気象台が11月25日に発表した3か月予報によると北陸地方は気温、降水量、降雪量はほぼ平年並みの見込みですが強い寒気が流れ込んで大雪になる可能性もあります。
昨シーズン…
「顕著な大雪に関する気象情報」が発表された新潟市。記録的な大雪となり交通機関が乱れるなど市民生活を直撃しました。
〈高健組 川又正吾さん〉
「除雪対応を行い冬期の道路交通の確保に努めることを表明いたします」
冬の生活に欠かせない除雪作業。式典では黒埼南小学校の児童が除雪を担う市民団体にエールを込めてスコップを手渡しました。
〈児童〉
「雪が多くても買い物などに出かけることができています。感謝の気持ちを込めてダンスをします」
会場に響く軽快な音楽。子どもたちはリズムに乗りながら元気よくダンスを披露しました。ダンスに込めた感謝の気持ち…
〈児童〉
「無理せず頑張ってください」
「ケガしないように頑張ってください」
これから迎える雪の季節。新潟市は大雪の際にはテレワークに変更するなど不要不急の外出を控えるよう注意を呼びかけています。