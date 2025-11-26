「まさかの結婚相手すぎて」砂川リチャードの元アイドル妻も結婚発表！ 約40センチの身長差ショット公開
元HKT48の外薗葉月さんは11月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。読売ジャイアンツの砂川リチャード選手との結婚を発表し、ファンから祝福の声が集まっています。
【写真】砂川リチャード＆外薗葉月のブライダルフォト
1枚目には、頭にベールを被った外薗さんを背負う砂川さんの姿です。さらに、「まだまだ未熟な２人ですが互いに力を合わせて、人生を共に歩んでまいります。これからも温かく見守っていただけたらうれしいです。どうか今後ともよろしくお願い到します」と直筆のメッセージもつづられています。
ほかには2人の仲むつまじい写真を披露しています。外薗さんは152センチ、リチャード選手は189センチで、30センチ以上の身長差が際立つツーショットばかりです。
ファンからは、「おめでとうございます 幸せそうでなにより」「リチャード可愛すぎん?」「リチャードとの結婚相手まさかすぎるやんけ！！」「リチャードの奥さんめちゃ可愛くて」「驚きとめでたい気持ちと、でもまさかの結婚相手すぎて（笑）」「リチャード元アイドルと結婚してて勝ちで草」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
【写真】砂川リチャード＆外薗葉月のブライダルフォト
結婚を発表外薗さんは「いつも、支えてくださっているファンの皆さまには、心より感謝いたします。先程、砂川リチャードからもご報告させていただきました通り、この度、砂川リチャードと外薗葉月は結婚する運びとなりましたことをご報告いたします」と、4枚の写真を掲載しました。
ほかには2人の仲むつまじい写真を披露しています。外薗さんは152センチ、リチャード選手は189センチで、30センチ以上の身長差が際立つツーショットばかりです。
ファンからは、「おめでとうございます 幸せそうでなにより」「リチャード可愛すぎん?」「リチャードとの結婚相手まさかすぎるやんけ！！」「リチャードの奥さんめちゃ可愛くて」「驚きとめでたい気持ちと、でもまさかの結婚相手すぎて（笑）」「リチャード元アイドルと結婚してて勝ちで草」との声が寄せられています。
リチャード選手もInstagramで報告結婚発表はリチャード選手のInstagramでも行われ、「今朝ニュースにもありましたが僕砂川リチャードと外薗葉月は結婚しますことを報告させていただきます。これからも変わらぬ皆様の熱い声援応援をよろしくお願いします！！より一層頑張ってまいりますのでよろしくお願いします！」とコメント。さらに発表に使用された写真のメッセージについて、「字僕が書いたんで汚いですがご了承お願いします」と明かしました。2人の明るい未来を今後も応援していきたいですね。
(文:勝野 里砂)