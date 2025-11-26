群馬県高崎市の榛名地域で生産されたナシの重さや品質を競う「ジャンボ梨コンテスト」が高崎市役所で開かれ２キロを超える大物も並びました。

このコンテストは、県内有数のくだものの産地である高崎市榛名地域の特産「ジャンボ梨」を発信しようとＪＡはぐくみはるな梨研究会が毎年開いているものです。

一般的なナシの重さは３００グラムほどですが、ジャンボ梨は、通常より長い期間枝につけたまま大きく育てたものでなかには、２キロを超えるものもあります。はるなのジャンボ梨は、冬の到来とともに食べごろを迎えることから「冬将軍伝説」というブランドで売り出されています。

ことしは「愛宕」や「王秋」、それに「新雪」の３つの品種合わせて８０個が並び、重さに加え、表面に傷がないかなどが審査の対象となりました。夏の猛暑の影響でことしのナシは、やや小ぶりですが、甘さは例年通りだということです。審査の結果、久留馬地区の清水茂樹さんが育てた２３６０グラムの「愛宕」が最高賞の県知事賞に輝きました。

２６日は、即売会も行われ訪れた人たちがこの時期しか味わえないジャンボ梨を買い求めていました。

なお、高崎オーパ１階の「高崎じまん」では２７日からジャンボ梨の特設販売コーナーが設置される予定です。