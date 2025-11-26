「ABCマート」×『ズートピア2』コラボ！ ジュディとニックがモデルの“ファー＆チャーム付きシューズ”登場へ
「ABC−MART」は、12月5日（金）から、映画『ズートピア2』の公開を記念したコレクションシューズを、一部店舗および公式オンラインストアで発売する。
【写真】リボン×ファーがかわいい！ ニックモデルも用意
■スペシャルシューズボックス付き
今回登場するのは、“いつもの道がちょっと冒険に変わる”をテーマに、『ズートピア2』に登場するジュディとニックをモデルにしたシューズ全2種。
いずれも“前に進む力”を持たせるような、ふわりと揺れるファーとチャームをあしらったデザインが特徴。ファーやチャームは取り外し可能で、気分やコーディネートに合わせてアレンジできる。
また、インソールにはニック＆ジュディのコンビを描いた特別なプリントを採用。加えて、ジュディモデルはベルトにジュディの型押しを、ニックモデルはシュータンにニックの型押しがデザインされている。
さらに、本商品はジュディとニックが描かれたシューズボックスに入れて提供。『ズートピア』の世界観が詰め込まれたスペシャルなデザインだ。
