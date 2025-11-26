¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤Ë25ºÐÇ¯¾å¤È·ëº§¡õ¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà...àÌô»Ø¤Ë»ØÎØ¥¥é¥êá¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¥¥é¥¥é¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤¿»Ò¤¬¡Ä¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¡×
¡Ö25ºÐÇ¯¾å°å»Õ¤È·ëº§¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¤â¤â¥¯¥í¤òÂ´¶È¤·¡¢ÍâÇ¯¸òºÝÃæ¤À¤Ã¤¿25ºÐÇ¯¾å¤Î°å»Õ¤È·ëº§¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ°Â°É²Ì(30)¤¬¡Öº£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¢·ëº§µÇ°Æü¡£µ¤¤Å¤±¤Ð6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤êºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ò»ý¤Äº¸¼êÌô»Ø¤Ë¤Ï»ØÎØ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö´¥Áç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È²Ã¼¾´ï¤Î¿å¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÊä½¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢´ðËÜ²æ¤¬²È¤Ï²È»ö¤âÊ¬Ã´À©¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤ä¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÆü¡¹¤ò¡¢°ì½ï¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢É×ÉØÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö·ëº§µÇ°Æü6¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤´¼ç¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¼þ°Ï¤Ç¤ÏÊÙ¶¯¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤Æ¡¢²È»ö¤¬Á´¤¯½ÐÍè¤Ê¤¤¥É¥¯¥¿¡¼¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó55ºÐ¤«¤¡¡£ À¨¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö±ßËþ¤Ê¤é¤¤¤¤¡×¡Ö25ºÐÇ¯¾å¤Î°å»Õ¤È·ëº§¤·¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤±¤É¡¢º£·ëº§6Ç¯ÌÜ¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤¿»Ò¤¬¡¢º£¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç°Â¿´¤·¤¿´é¤·¤Æ¤ë¤Î¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¤¸¤ó¤ï¤ê¹¬¤»¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£