ÌÜÉ¸¤Ï¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¡Ö¾Íè¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¡¡£Ê1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë²ÃÆþÆâÄê¤ÎMFÊ¡ÅçÏÂµ£¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤ÇÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ£Ö
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ËÍèµ¨²ÃÆþ¤¹¤ë¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤ÎMFÊ¡ÅçÏÂµ£¡Ê18¡Ë¤¬26Æü¡¢¼¯»ùÅç¸©¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¤ÎÆ±¹»¤Ç²ÃÆþÆâÄê²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Í¡¼¥Ó¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë½é¤á¤ÆÂµ¤òÄÌ¤·¡Ö¥ê¡¼¥°Àï¡Ê¹â±ßµÜÇÕU¡½18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¡Ë¤ÇÂÐÀï¤·¤¿Áê¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡×¤È¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡U¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¤Ê¤ÉÀ¤ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊ¡Åç¤Ï¡¢º£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎÍ¥¾¡¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¹×¸¥¡£¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤µ¤ó¤¬Æ´¤ì¤Ç¤Ç¡ÖÀèÇÚÊý¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢Îý½¬¤Ë¸¬µõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡£¾Íè¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë