¡¡11Ç¯Á°¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥é¡¼¥á¥ó²°Å¹°÷¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÎò11Ç¯¡¢º£Ç¯30ºÐ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¡¿ä¤·¤Æ¤ß¤ë¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤Ë²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKissBee¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç3ÂåÌÜ¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃæ»³À±¹á(30)¡£
¡¡9Æü¤Ë¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ÖKissBee¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Í¥ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Õ¥ê¥ë¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö20ÂåÁ°È¾¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö´ñÀ×¤Î30ºÐ¡×¡Ö¤¢¤ì¤«¤é11Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤â¤¦²¿Ç¯¤â»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖºÐ¤È¤é¤Ê¤¤¡Ä¿À¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»õ¤¬åºÎï¤À¤È°ã¤¦¤è¤Í¤§¡×¡ÖÀ±¹á¤Á¤ã¤óÀäÂÐ¥¢¥¤¥É¥ë¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤ÏKissBee²ÃÆþÁ°¤Î¹â¹»1Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é10Ç¯´Ö¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡ÖÍèÍèÄâ¡×Àîºê¿ûÀ¸Å¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£