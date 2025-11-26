群馬県前橋市の小川市長が２５日に退職する意向を示したことを受け、市議会７会派は２６日に開かれた議会運営委員会で２７日に提出予定だった不信任決議案を取り下げ、了承されました。

小川市長は２５日に富田議長に退職願を提出し、２７日付で退職する意向を伝えました。市の職員の既婚男性とラブホテルで面会した問題の責任を取ったとみられます。市長は２５日の夜、自身のエックスに「悩み抜いた末の決断です。一度、市長職を離れ自らの行動に対するけじめをつけることが最善だと判断した」などと投稿しました。

退職願の提出を受け、市議会は２６日に議会運営委員会を開き、７会派は提出する予定だった不信任決議案を取り下げると申し出て了承されました。退職願の受理については議会の同意が必要で２７日の本会議にはかる予定です。

辞職が決まった場合、富田議長は、２７日中に選挙管理委員会に通知する考えを示し、翌日から５０日以内に市長選が実施されます。小川市長は今月１８日の定例会見で現時点で辞める考えはないとし、出直し市長選となった場合は立候補する意向を示しています。

一方、山本知事は２６日の会見で小川市長が退職願を提出したことについて、「遅すぎた」と述べました。

「２か月間こうやって引き延ばしたために大勢の人たちに影響が広がっていることを考えると、大変申し訳ないんですけれどもかなり遅すぎたというふうに私は感じています。」（山本知事・会見）

次の市長選については、応援できる候補者が現れれば支援をしたいとしました。

「クリーンで、前橋のことを本当に思っていて、志があって、立候補するような方がいれば、私も良識ある前橋市民の皆さんの輪の中に入って、微力ですけれどもちゃんとお手伝いをしなきゃいけないなと。」（山本知事・会見）