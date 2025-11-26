¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥Ø¥Ö¥ó¤òÊé¤¦¥ê¥è¡¢¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤ÎÎøÀê¤¤¤Î·ë²Ì¤Ï¡©¥È¥¤ÎÉ½¾ð¤¬Êª¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ò27ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¥ê¥è¤ÈÏÃ¤¹¥È¥¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï27Æü¡¢Âè9½µ¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¡¢¥È¡¢¥¦¥°¥¤¥¹¡£¡×¤ÎÂè44²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹¾Æ£¥ê¥è(ËÌ¹áÆá)¤ò¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤«¤é±ó¤¶¤±¤ë¤¿¤á¡¢¾¾Ìî¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤Ï¥ê¥è¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥ê¥è¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢È¬½Å³À¿À¼Ò¡¢ÎøÀê¤¤¤ÎÃÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤È¤ÎÎø¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦ÎøÀê¤¤¤ËÄ©¤à¥ê¥è¡£¶Ó¿¥Í§°ì(µÈÂôÎ¼)¤«¤éÎø¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦Íê¤Þ¤ì¤¿¥È¥¤Ï¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤Ä¤Ä¡¢°¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦±þ±ç¤·¡¢¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¡£¥ê¥è¤ÎÎøÀê¤¤¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£