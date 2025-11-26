25日に震度5弱を観測した阿蘇市では、住宅の門が倒壊し、辺りには、落下した瓦が散乱しています。住人が朝から片付け作業に追われていました。

【写真を見る】阿蘇市は震度5弱 地震から一夜 倒壊や隆起、断水など

住人男性「ドーンと音がして、びっくりした。外に飛び出たら倒れていた。以前の地震（2016年の熊本地震）では倒れなかった。たぶん揺れの向きだろう」

記者「こちらの道路は10cmほど隆起し、ヒビも入っています。地震の影響とみられます」

道路の隆起や亀裂、落石なども相次ぎ、阿蘇地方では現在も通行止めとなっている道路があります。

50世帯が断水

阿蘇市古城地区の住民「（蛇口をひねって）上にしても、うんともすんとも」

阿蘇市では約50世帯 で断水被害が出ています。

古城地区の一部では水道管が破損し、こちらの住宅では断水からの復旧の見通しが立っていません。

大きな揺れで室内の引き戸は開かなくなり、時計も床に落ちたままになっていました。

阿蘇市の住民「ウトウトしたらまた余震が来るって感じだったので睡眠不足」

ロビーで夜を明かす外国人観光客も

宿泊施設でも対応に追われました。

阿蘇市内にある阿蘇プラザホテルでは、昨夜、150人ほどが宿泊していましたが、大きな揺れに不安を訴える外国人観光客を誘導し、一階のロビーを開放しました。

阿蘇プラザホテル従業員「初めての経験でびっくりされたようで、1人は心配でロビーで寝ると。ニュースでも今後、同程度の地震が来るかもと出ていたのでちょっと心配もある」

熊本県内で震度5強以上を観測したのは2019年1月以来。9年前の熊本地震を思い起こす住民の声も多く聞かれました。

阿蘇市の住民「9年前の熊本地震と噴火が被害で大変だったころを思い出した」

阿蘇市の住民「いつ地震が来るか分からないので、気持ちの準備だけしている」

この地震の被害情報で「阿蘇やまなみ病院でベッドから転落した人が数人いた」という情報を伝えましたが、正しくはベッドから転落した人はいませんでした。お詫びして訂正します。