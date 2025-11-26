Travis Japan宮近海斗、仕事終わりの華金で“友達以上の初デート”『CLASSY.』グラビア先行カット公開
7人組グループ・Travis Japanの宮近海斗が28日発売のファッション雑誌『CLASSY.』1月号（光文社）誌面に登場する。今回、人気企画「#TOKYO恋する1軒目」でデート風グラビアを撮影。このほどカウンターでグッと距離が縮まる1シーンを表した先行カットが到着した。
【表紙カット】華やか！フレッシュさをみせる山本美月
今回のテーマは「ふざけた後の真剣な瞳がずるい。友達以上の初デート」。仲の良い会社の同期だったはずなのに、最近距離が縮まってきて…という裏設定（？）のもと、休日デート、仕事終わりの華金デートの2パターンを撮りおろした。
レトロな雰囲気が漂う居酒屋でのひとコマ。カウンターで話を聞いてくれるような、優しげな表情に注目。お刺身のボタンエビの顔をカメラに向けて一緒にポーズを取ったり、「最近どうよ？」とセリフを言ってくれたりと、サービス精神満載の宮近。
もう1軒では、華金デートの想定で台湾料理とナチュールワインのお店へ。どの料理もとてもおいしそうに食べていたが、中でも初めて食べたという干し豆腐のサラダに興味津々の様子。何度も箸を運んでいる姿が印象的だった。
その他、理想のデート、とあるメンバーとのお酒エピソード、グループでの役割について、そして12月19日公開の映画『楓』についてのインタビューなど、盛りだくさんの内容となっている。
【表紙カット】華やか！フレッシュさをみせる山本美月
今回のテーマは「ふざけた後の真剣な瞳がずるい。友達以上の初デート」。仲の良い会社の同期だったはずなのに、最近距離が縮まってきて…という裏設定（？）のもと、休日デート、仕事終わりの華金デートの2パターンを撮りおろした。
もう1軒では、華金デートの想定で台湾料理とナチュールワインのお店へ。どの料理もとてもおいしそうに食べていたが、中でも初めて食べたという干し豆腐のサラダに興味津々の様子。何度も箸を運んでいる姿が印象的だった。
その他、理想のデート、とあるメンバーとのお酒エピソード、グループでの役割について、そして12月19日公開の映画『楓』についてのインタビューなど、盛りだくさんの内容となっている。