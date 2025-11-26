２０１５年までカープのエースとして活躍し、メジャーリーグに移籍した前田健太投手が東北楽天ゴールデンイーグルスと契約に合意したと楽天球団が発表しました。

前田健太投手は２００６年にＰＬ学園からドラフト１位でカープに入団。

２度の最多勝と沢村賞を獲得するなどカープのエースとして一時代を築きました。

２０１６年にはポスティングシステムを利用してメジャーリーグに挑戦。

「マエケン」の愛称で親しまれ日米通算１６５勝した右腕は、今年、来シーズンの国内のプロ野球復帰を明言していてカープへの復帰も期待されましたが、きょう楽天が契約合意したと発表しました。

カープ時代、チームマエケンとして一緒に自主トレを行っていた大瀬良投手は「他球団に行くイメージがわかないですけど、リーグも違うし対戦できる機会も限られていますが、せっかくなので投げ合いたいという思いがあります」とコメントしています。

また、前田健太投手は自身のインスタグラムでカープファンのへの感謝を次のようにつづっています。

「カープファンのみなさんの声援のおかげで、アメリカでも常に力をもらいながらプレーが出来ました。」

「カープの選手、そしてファンのみなさん、日本シリーズでお会いしましょう」

前田健太

※インスタグラムより抜粋