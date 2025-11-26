プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日に都内で行われ、オリックスの若月健矢捕手（30）が、さりげない一言でファンの心をつかんだ。

12年目で意外にもベストナイン初受賞の若月。「初めて受賞することができたので、本当にうれしく思います」「ずっと獲りたかった賞でもあるので、本当にうれしいです」など、緊張気味なのか、棒読みのようなコメントが続いた。

評価された部分についても「総合的な評価をしてくださったと思っております」と一言。来年の目標についても「来シーズンもこの場所に立てるよう、頑張りたいと思います」と模範解答のようなコメントで語った。

だが、最後にファンへのメッセージを聞かれると「来シーズンはここに岸田監督と同席できるように頑張ります」と自身の個人成績ではなく、あくまで岸田監督の“胴上げ”を第一として、会場からも拍手がわき起こった。

Xでは、ヒーローインタビューのような“棒読み”コメントが続いたことは「若月さん、かなり緊張しているように見えました」「若月さん受け答えがめちゃ簡潔www」などの投稿があったが、岸田監督の名前を出したところから一変。

涙マークで返答するX投稿が続き、「そんなん言われたら泣いちゃうよ若月選手会長」「優勝したいー！」「若月来年マモさんと出席しよう」「さすが俺たちの若月健矢コメントも最高」などと称賛する声が集まっていた。