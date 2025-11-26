幅広い分野で時代をリードする人に贈られる第54回ベストドレッサー賞の発表・授賞式が26日、都内で行われました。授賞式には俳優の檀れいさん、本田響矢、ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」らが登壇しました。



【写真を見る】【 第54回ベストドレッサー賞 】 檀れい、本田響矢、新しい学校のリーダーズらが受賞



今年で54回目の開催となったベストドレッサー賞は、政治、経済、学術、文化、芸能、スポーツなど各分野で時代をリードする方に贈られてきたアワード。ファッションセンスは当然のことながらユニークかつ個性的な方々、ライフスタイル全体にお洒落感の漂う方々など幅広い観点から選出されます。

今年度は「政治・経済部門」に株式会社吉野家ホールディングス 取締役会長の河村泰貴さん、「学術・文化部門」に京都大学名誉教授 京都大学経営管理大学院客員教授の鎌田浩毅さん、「芸能・スポーツ部門」に檀れいさんと本田響矢さん、「インターナショナル部門」に新しい学校のリーダーズが輝きました。







【檀れいさんの選考理由】



「宝塚劇団の歴史に名を残す娘役として名を馳せ、退団後は映画やテレビ、舞台を中心とした俳優として輝き続ける檀れいさん。観客を魅了することに対する確固たる矜持のもと、俳優として人前に立つ際の衣装では華やかさやエレガントさを重視し、プライベートではシックにと使い分け、努力と研鑽を積み重ね、つねに美の追求を怠らないベストドレッサーです。」









【本田響矢さんの選考理由】



「日本一のイケメン高校生を決める「男子高生ミスターコン2016」でグランプリを受賞し、2017年テレビで俳優デビュー、昨年はNHK連続テレビ小説「虎に翼」に出演、今年はフジテレビ系木曜劇場のドラマ「 波うららかに、めおと日和」の演技で好評を博した本田響矢さん。誰もが認めるファッション好きで、端正な容貌に、礼儀正しさと感謝の気持ちを忘れない、与えられた役に生ききるベストドレッサーです」







【新しい学校のリーダーズの選考理由】



セーラー服を身にまといマイク片手に一心不乱に踊り続け、2017年にメジャーデビューし、2024年には世界最大級のフェスティバルで大トリを務めるまでになったMIZYU、SUZUKA、KANON、RINの「新しい学校のリーダーズ」。振付も自分たちで考えるというパワフルなパフォーマンス同様に、ルールや型を理解しつつはみ出す4者4様のファッションのベストドレッサーです。



《第54回 ベストドレッサー賞 受賞者》



政治・経済部門 河村泰貴（株式会社吉野家ホールディングス 取締役会長）

学術・文化部門 鎌田浩毅 (京都大学名誉教授 京都大学経営管理大学院客員教授)

芸能・スポーツ部門 檀れい

芸能・スポーツ部門 本田響矢

インターナショナル部門 新しい学校のリーダーズ



【担当：芸能情報ステーション】