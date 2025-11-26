「浦和記念・Ｊｐｎ２」（２６日、浦和）

２番人気のホウオウルーレットが鮮やかに重賞２連勝を決めた。１番人気のロードクロンヌが２着。３着に７番人気のデルマソトガケが入り、ＪＲＡ勢が上位を独占した。２５日に急死した国内外Ｇ１・７勝馬ジェンティルドンナの弟スレイマン（４番人気）は発走直前のゲート突進も響き、離されたしんがり負けとなった。

大一番で数々のイン強襲を決めてきた岩田康の真骨頂。ホウオウルーレットが内から鮮やかにＶゴールを駆け抜けた。

キャリア２６戦目にして初めての地方競馬場。小回りへの対応が課題だったが、それも杞憂（きゆう）に終わった。終始、中団の外めに位置。２周目の３角手前で鞍上が内へ導くと前を行く３頭を射程圏に入れた。直線で逃げたクラウンプライドの内へ潜り込むと、ラスト１００メートルで先頭へ。あとは鞍上の左ステッキに応えて１馬身半差抜け切った。

全７勝のうち４勝目と相性の良さも発揮した岩田康。今回は４戦連続のコンビに「いつもは後ろからだけど、地方の馬場だし（位置は）１頭でも前へと。その通りに馬も頑張ってくれたね」と相棒の走りをたたえ、前走のシリウスＳに続く重賞連勝を喜んだ。

自身にとって地方競馬での勝利は同じ浦和の２０２１年オーバルスプリント以来。浦和記念自体も３勝目。「久しぶりに浦和で乗せてもらって勝たせてもらって…楽しませてもらいました」と５１歳のベテランは満足そう。

もともとデビュー２連勝の好素材も、長く低迷が続いた。それが今夏以降は覚醒。６歳秋にして待望のタイトルをつかむと一気に勢いに乗った。２１年アルクトス（さきたま杯）以来、浦和での重賞２勝目となった栗田師。直前まで賞金面で出走は微妙だったが「ここを目指してきたので出走できて良かった。賞金を加算できればと思ってたけど、１着とは。うれしいです。ジョッキーの好判断も良かった」。“うれしい誤算”に自然と笑みがこぼれた。

この後は「年末の大きいところ（東京大賞典＝１２月２９日・大井）に出られればいいけど、賞金的にどうか」と引き続き不安は残るが、晴れて出走となれば、この勢いは台風の目になるだろう。